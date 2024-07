Le premier film de la phase 5 de Marvel au budget fou est déjà disponible sur Disney+

Bonne nouvelle pour les fans Marvel ! Le premier film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" est déjà dispo sur Disney+ ! Le film se déroule deux ans après les événements de "Avengers : Endgame".

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est dispo sur Disney+

Si vous l'aviez loupé au cinéma en février 2023, et que vous êtes abonnés à Disney+ : bonne nouvelle ! Le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania vient d'arriver sur la plateforme ce vendredi 19 juillet.

Il s'agit du premier film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (qui s'est poursuivie avec Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 et The Marvels, et qui contiendra également les très attendus Deadpool & Wolverine, Captain America : Brave New World et Thunderbolts). et il fait partie de la "saga du multivers".

La Saga du Multivers, qui englobe les Phases IV, V et VI du MCU, explore les ramifications des réalités alternatives et du multivers. Après la Saga de l'Infini (qui s'est clôturée avec Avengers : Endgame), cette nouvelle saga se concentre sur les conséquences de la manipulation du temps et des réalités multiples, avec des nouveaux antagonistes, à commencer par Kang le conquérant, qui fait son apparition ici, sous les traits de Jonathan Majors (qui a depuis été viré du MCU).

Un budget pharaonique pour un résultat mitigé

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania se déroule deux ans après les événements de Avengers : Endgame. Scott Lang (toujours incarné par Paul Rudd) profite de sa célébrité d'Avenger après la victoire contre Thanos. Sa vie jusqu'à présent en ordre est bouleversée lorsqu'il est envoyé, ainsi que toute sa famille, dans le Royaume Quantique.

Ils se rendent compte que ce monde est bien plus complexe et dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Au cœur de cette aventure, ils rencontrent Kang le Conquérant, un être aux pouvoirs immenses et aux ambitions multiverselles. Kang représente une menace majeure non seulement pour eux, mais aussi pour l'ensemble du multivers. Les héros doivent naviguer dans ce monde mystérieux, découvrir ses secrets, et empêcher Kang de réaliser ses plans destructeurs.

Le film réalisé par Peyton Reed affiche l'un des budgets les plus massifs du MCU, avec près de 330 millions de dollars de coût de production (le budget principal était estimé à 200 millions, mais les coûts de post-production ont grimpé en flèche). Et le total au box-office mondial a été de seulement 476 millions de dollars (le film aurait dû rapporter au minimum 700 millions pour rentrer dans ses frais). Avec The Marvels, il s'agit d'un énorme échec commercial pour Disney, lors d'une année 2023 noire (aucun film n'a dépassé le milliard, une première depuis 2014).