"La fin d'une époque" : première image de Conjuring 4, c'est vraiment terminé

James Wan a dévoilé la toute première image de "Conjuring 4 : The Last Rites" qui sortira en septembre 2025. Et on a une petite idée de l'enquête des Warren qui pourrait être adaptée pour terminer la saga horrifique.

La saga Conjuring touche à sa fin

Depuis plus de dix ans, la saga Conjuring s'est imposée comme une référence incontournable dans le cinéma d'horreur contemporain. Réalisé par James Wan, le premier opus, Conjuring : Les Dossiers Warren, a captivé le public avec son atmosphère oppressante et ses intrigues basées sur des faits supposément réels, mettant en scène les célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Le succès immédiat de ce film, qui a su habilement mêler suspense, frissons et drame, a propulsé la franchise vers de nouveaux sommets.

Au fil des ans, Conjuring s'est enrichi de suites à succès comme Conjuring 2 : Le Cas Enfield, qui relate une affaire paranormale troublante en Angleterre, ou encore le dernier volet, basé sur une affaire criminelle impliquant un démon. De plus, des spin-offs tels qu'Annabelle et La Nonne ont permis d'étendre cet univers horrifique, en explorant chacun un aspect différent du paranormal.

Cette saga continue de séduire le public avec une recette simple, mais efficace : s'appuyer sur des événements prétendument réels pour plonger les spectateurs dans une terreur palpable.

Forte de plus de 800 millions de dollars, Conjuring figure désormais parmi les franchises d'horreur les plus rentables et influentes du cinéma contemporain, et elle viendra s'enrichir d'un quatrième et dernier volet en septembre 2025.

James Wan fait ses adieux aux Warren

S'il n'a réalisé que les deux premiers films Conjuring, James Wan est toujours très présent côté production de la saga. Il est actuellement sur le tournage de Conjuring 4, en Angleterre, et a posté une image sur son compte Instagram pour faire ses adieux aux Warren :