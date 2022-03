Première image d’Evan Rachel Wood en Madonna dans le biopic sur Weird Al

Alfred Yankovic, plus connu sous le nom de « Weird Al », aura bientôt droit à un biopic. Alors que Daniel Radcliffe y jouera le chanteur, Evan Rachel Wood y incarnera Madonna. Et une première photo de l'actrice a été dévoilée.

Daniel Radcliffe jouera Al Yankovic dans Weird: The Al Yankovic Story

Roku prépare actuellement un biopic sur Alfred Yankovic, plus connu sous le nom de « Weird Al ». Intitulé Weird: The Al Yankovic Story, le film sera une comédie musicale. Il s’intéressera à toutes les facettes de la vie du chanteur, connu pour ses parodies de chansons populaires, mais aussi ses relations avec de nombreuses célébrités et son style de vie dépravé. C’est Daniel Radcliffe qui interprétera Al Yankovic dans le film. Et Roku avait dévoilé une première photo de l’acteur dans la peau du personnage principal il y a quelques jours.

Alfred Yankovic (Daniel Radcliffe) - Weird: The Al Yankovic Story © Roku

L’interprète de Harry Potter sera bien entouré dans le long-métrage. Roku a ainsi officiellement annoncé sur son compte Twitter l’arrivée de quatre nouveaux acteurs sur le projet. Connu pour son rôle de Dwight Schrute dans The Office, Rainn Wilson jouera Barry Hansen, un animateur de radio plus connu sous le nom de Dr Demento. Julianne Nicholson et Toby Huss incarneront les parents du comédien, Mary et Nick Yankovic. Et Evan Rachel Wood a été choisie pour prêter ses traits à Madonna, qui avait enregistré la chanson Like a Surgeon avec Weird Al.

Evan Rachel Wood en Madonna

Si Roku n’a annoncé que maintenant ces quatre nouveaux acteurs, Evan Rachel Wood a déjà commencé à tourner ses scènes pour Weird: The Al Yankovic Story. Après celle de Radcliffe, on a désormais droit à une première photo de l’actrice dans la peau de Madonna. On peut ainsi la voir arborer l’un des looks phares de l’une des pop stars les plus célèbres de sa génération.

Madonna (Evan Rachel Wood) - Weird: The Al Yankovic Story © Roku © Roku

On attend désormais de découvrir d’autres images de Weird: The Al Yankovic Story. Et notamment une bande-annonce. Quant à la date de sortie du biopic réalisé par Eric Appel, la chaîne Roku n’a pour le moment donné aucune indication sur le sujet.