Première image de la star de ce prochain film Netflix au casting démentiel

Le film "Wake Up Dead Man", troisième opus de la saga "À couteaux tirés", vient d'entrer en tournage. Rian Johnson a célébré l'événement avec une première dévoilée, qui donne très envie d'en savoir plus.

La belle histoire À couteaux tirés

Si Netflix souffle le chaud avec ses franchises, comptant des réussites comme Tyler Rake ou Balle perdue mais des échecs aussi avec, par exemple, Rebel Moon de Zack Snyder, il y a bien un titre qui fait l'unanimité : À couteaux tirés. Après le succès surprise dans les salles du film à énigme porté par Daniel Craig en 2019, Netflix avait ainsi flairé la bonne affaire et cassé sa tirelire pour s'offrir le droit de développer en son nom d'autres films de cet univers.

À couteaux tirés ©Metropolitan Filmexport

Ainsi, en décembre 2022, la plateforme diffusait Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, de nouveau réalisé par Rian Johnson et de nouveau porté par Daniel Craig dans le rôle de l'implacable détective Benoit Blanc. Une nouvelle réussite critique, et une nouvelle occasion de s'amuser avec un casting royal, marque de fabrique de cette saga policière.

Début de tournage et première image dévoilée

Le troisième film, intitulé Wake Up Dead Man : une histoire à couteaux tirés, a déjà fait les gros titres pour le casting formidable qu'il rassemble. On compte notamment pour ce nouveau film, en plus de Daniel Craig, des talents comme Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington ou encore Glenn Close et Jeremy Renner, parmi d'autres.

Le tournage vient de débuter, comme l'a indiqué Rian Johnson sur X (ex-Twitter) et, pour célébrer l'événement, une première image des coulisses a été dévoilée, présentant Benoit Blanc avec une apparence inédite.

Benoit Blanc (Daniel Craig) ©Netflix

Avec ce qui semble être en arrière-plan l'aménagement d'un studio, et puisque le tournage vient à peine de débuter, cette image est a priori une image des coulisses de Wake Up Dead Man. Mais on peut déjà y apprécier le look qu'aura vraisemblablement Daniel Craig dans ce nouveau film, toujours très élégant, avec cette fois-ci des cheveux longs du meilleur effet. Rendez-vous en 2025 pour apprécier le résultat.