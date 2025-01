Premiers détails majeurs sur le nouveau film de Paul Thomas Anderson

Si l’on savait que Paul Thomas Anderson avait entre autres recruté Leonardo DiCaprio et Sean Penn pour son nouveau film, on ne connaissait pas encore l’histoire de celui-ci. Mais des éléments importants sur "One Battle After Another" viennent d’être révélés.

Paul Thomas Anderson de retour cette année avec One Battle After Another

Lorsque Paul Thomas Anderson s’attaque à un nouveau projet, nombreux sont ceux qui attendent de découvrir avec impatience ce que prépare le cinéaste, réputé comme l’un des plus talentueux de sa génération. Or, trois ans après Licorice Pizza, il dévoilera cette année son nouveau film. Précédemment titré The Battle of Baktan Cross, celui-ci s’appelle désormais One Battle After Another.

Jusqu’à présent, on ne savait pas encore de quoi allait parler ce nouveau long-métrage. Mais, comme le rapportent le journaliste Jordan Ruimy sur son blog World of Reel ainsi que le média The Film Stage, Paul Thomas Anderson a récemment projeté une première version de son film à quelques spectateurs. On connaît donc désormais les premiers détails sur One Battle After Another, qui a déjà fait forte impression auprès du public ayant pu le voir.

Un film grand public « complètement fou »

One Battle After Another est adapté très librement du roman Vineland, écrit par Thomas Pynchon et publié en 1990. Son histoire suit Steven J. Lockjaw, un suprémaciste blanc joué par Sean Penn qui a eu une liaison avec une femme incarnée par Teyana Taylor. Cette dernière finit par le quitter en emmenant avec elle Bob, le personnage joué par Leonardo DiCaprio. Lockjaw décide alors de se lancer à leur poursuite.

Le film est visiblement destiné à un plus grand public que tous les précédents de Paul Thomas Anderson. Car il est décrit comme « un gros film d’action et de comédie », contenant « plein de cascades et de poursuites de voitures ». One Battle After Another est notamment comparé à Dangereuse sous tous rapports et à Repo Man. Il mélange ainsi les genres et contient quelques éléments de science-fiction. Un spectateur l’a même qualifié de « complètement fou ».

Sean Penn encensé

Les premiers retours sur One Battle After Another saluent également la performance de Leonardo DiCaprio. Mais visiblement, Sean Penn a fait encore plus forte impression dans le rôle du suprématiste blanc qu’il interprète. Il incarne ainsi un méchant très réussi.

Côté production, The Film Stage rapporte que One Battle After Another est le film ayant coûté le plus cher dans la carrière de Paul Thomas Anderson. Car son budget s’élève à 115 millions de dollars ! Le long-métrage est également très long. Car la version dévoilée récemment au public dure 2 heures et 50 minutes. Et il s’agit d’une version proche de celle qui sortira dans les salles.

One Battle After Another est prévu pour le 8 août prochain en Amérique du Nord. Le film devrait arriver dans les cinémas français deux jours plus tôt.