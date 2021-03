Présidents : François Hollande et Nicolas Sarkozy se disputent dans le premier teaser

Jean Dujardin et Grégory Gadebois incarneront les deux anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande dans le prochain film d'Anne Fontaine qui se titre très simplement "Présidents". Découvrez la première bande-annonce.

François Hollande et Nicolas Sarkozy sortent de leur retraite

De son propre aveu, Anne Fontaine a eu l'idée de Présidents pendant le confinement. La réalisatrice a eu envie de travailler sur une comédie politique qui s'inspire grandement du réel. Deux des derniers présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, lui ont servi de modèle. Néanmoins, n'allez pas croire qu'il s'agit d'un film historique sur la relation entre les deux hommes. Le scénario va plutôt lorgner du côté de la fiction. Tout commence avec Nicolas, un ancien président qui rêve de faire son retour sur le devant de la scène au coeur de la vie politique française. Il se rend alors en Corrèze, pour aller à la rencontre de François, lui aussi ayant été à la tête du pays par le passé. Mais pour ce dernier, un retour aux affaires n'est pas à l'ordre du jour. Il va néanmoins céder devant la proposition de son homologue.

Jean Dujardin et Grégory Gadebois tiennent les deux premiers rôles, l'un dans le rôle de Nicolas et l'autre dans celui de François. Malgré un sujet qui traite de politique, Anne Fontaine aspire à faire un film plus léger, sur une relation amicale entre deux hommes qui ont connu une même situation extraordinaire. Les deux acteurs seront des rouages essentiels de la machine Présidents. En ce qui concerne la ressemblance, on reconnaît quelques traits et la bonhommie de François Hollande chez Grégory Gadebois. À l'inverse, le constat est très différent pour Jean Dujardin qui ne ressemble pas du tout à Nicolas Sarkozy.

Un premier teaser pour Présidents

Présidents ©Universal Pictures International France

Le premier teaser de Présidents vient de sortir. On constate effectivement qu'Anne Fontaine ne fait pas du tout un film politique trop sérieux. Cet aperçu se résume à unique plan pendant une conférence de presse. Les deux figures principales apparaissent l'une à côté de l'autre et ne tardent pas à se disputer explicitement devant une foule que l'on imagine médusée. Difficile de se positionner avec ce premier teaser, qui exprime un humour pas des plus réussis. On sent aussi que quelque chose ne marche pas totalement au niveau du duo principal. Quand l'un ressemble vraiment à François Hollande, l'autre n'arrive pas à faire illusion. Jean Dujardin a l'air d'imiter grossièrement Nicolas Sarkozy plutôt que de l'incarner.

On demande à en voir plus, juste par curiosité. Mais on ne peut pas dire que cette première approche parvienne à nous convaincre. Pour découvrir tout le reste, Présidents nous donne rendez-vous dans les salles le 16 juin prochain.