Présidents : Jean Dujardin annonce la fin du tournage du film d'Anne Fontaine

La réalisatrice Anne Fontaine s'attaque au monde de la politique avec son film "Présidents". Jean Dujardin y incarne un candidat à la présidence qui évoquera Nicolas Sarkozy. L'acteur fête la fin du tournage avec une nouvelle image du plateau.

Une comédie sur la vie politique

Après avoir suivi des policiers dans Police, Anne Fontaine s'attaque à une autre profession très particulière avec Présidents. Un titre qui ne laisse pas de place au doute et qui prendra la forme d'une comédie. La réalisatrice a eu l'idée de ce projet lors du premier confinement et elle a décidé de s'inspirer de figures réelles. En l'occurence, deux de nos anciens présidents : François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Le scénario va présenter Nicolas, un ex-président qui veut revenir dans la vie politique. Il sent qu'une brèche est en train de s'ouvrir mais il ne peut pas s'engouffrer seul dedans. Il se rend alors en Corrèze, pour demander à François de l'épauler lors d'une nouvelle campagne. Ce dernier ne voit pas la retraite présidentielle de la même façon. Au contraire, il semble profiter des jours tranquilles auxquels il a droit après son quinquennat. François va cependant accepter de rejoindre Nicolas et les deux hommes vont apprendre à se découvrir. On sent avec cette histoire qu'Anne Fontaine veut avant tout faire un film humain plutôt que politique/sur la politique.

Les deux rôles principaux ont été confiés à Jean Dujardin et Grégory Gadebois. Le premier sera Nicolas et le second François. On a déjà pu voir une première image (en une de l'article) avec les deux hommes en pleine conversation - la ressemblance avec le prédécesseur d'Emmanuel Macron était d'ailleurs frappante.

Clap de fin pour Présidents

Jean Dujardin se montre une nouvelle fois dans son rôle avec une photo publiée sur son compte Instagram où il signale que le tournage vient de se terminer.

Il cite dans sa légende les actrices Doria Tillier et Pascale Arbillot, qui sont susceptibles de camper les deux femmes des anciens présidents. Rien n'est encore précisé sur le sujet mais compte tenu du sujet, ça semble être l'hypothèse la plus crédible.

Présidents n'est pas encore daté mais une arrivée durant l'année 2021 a l'air concevable. En fonction du succès, le film pourrait être un prétendant sérieux lors de la Cérémonie des César 2022. Jean Dujardin était nommé grâce à J'Accuse pour le prix du meilleur acteur lors de la 45ème édition, mais il en était reparti bredouille. Rappelons que nous le verrons à l'affiche d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire le 3 février 2021.