Présidents : Jean Dujardin et Grégory Gadebois se dévoilent en Sarkozy et Hollande

La première image de « Présidents », qui verra Jean Dujardin endosser le rôle de Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois celui de François Hollande, vient d'être dévoilée. Une photographie qui présente les deux acteurs dans leurs rôles respectifs.

Présidents : le prochain film d'Anne Fontaine

On en a entendu parlé il y a quelques semaines. Jean Dujardin et Grégory Gadebois vont s'amuser à enfiler les costumes d'anciens présidents français. Le premier va interpréter Nicolas Sarkozy, tandis que le second sera François Hollande. Un film inédit qui sera mis en scène par Anne Fontaine. Cette dernière, qui est dans le cinéma depuis plus de 20 ans, a réalisé notamment Coco avant Chanel ou Les Innocentes. Dernièrement, elle était de retour avec Police. Elle va donc prochainement mettre en scène Présidents, porté par Jean Dujardin et Grégory Gadebois. Pour le moment, le reste du casting se compose de Doria Tillier, Pascale Arbillot et Jean-Michel Lahmi dans des rôles encore inconnus.

Jean Dujardin vient de partager la première image

Présidents va s'inspirer de la relation entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ce dernier, alors ancien président de la République, supporte mal l'arrêt de sa vie politique. Certaines circonstances lui permettent d'espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas part donc en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien président qui coule une retraite heureuse à la campagne, de faire équipe avec lui. François finit par accepter, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n'est peut-être pas là où il l'attendait.

Présidents sera une pure fiction. Le film va présenter une histoire fausse. Pour appuyer cet aspect fictif, les personnages portent uniquement les prénoms des deux anciens présidents. Jamais leurs noms de famille ne seront cités dans le film d'Anne Fontaine, qui a bien veillé à ce que Présidents reste une invention. Jean Dujardin, qui campe donc Nicolas, a partagé la toute première image de Présidents. Une photographie qui le dévoile, lui et Grégory Gadebois, dans la peau des deux protagonistes. La ressemblance est troublante, surtout pour Gadebois, qui semble interpréter un François Hollande plus vrai que nature. Dujardin paraît lui aussi relativement convaincant dans la peau de Nicolas Sarkozy. La photo, diffusée sur le compte Instagram de l'acteur, est accompagnée d'une petite légende : « Il était une fois Nicolas et François... ». Présidents n'a pas encore de date de sortie.