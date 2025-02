Prête-moi ta main : pourquoi Charlotte Gainsbourg était inquiète avant le tournage ?

Avant le tournage de la comédie romantique "Prête-moi ta main", Charlotte Gainsbourg n'était pas rassurée en raison du genre du film, auquel elle était peu habituée et craignait qu'il ne lui faille un rythme de jeu différent.

Prête-moi ta main : un gros succès populaire

Sortie en novembre 2006, Prête-moi ta main est une comédie romantique française mise en scène par Eric Lartigau, et portée par Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg.

Le film raconte l'histoire de Luis, un célibataire de 43 ans heureux de l'être, qui travaille en tant que Nez chez un créateur de parfums. Cependant, sa mère et ses cinq sœurs, fatiguées de le dorloter, décident qu'il est temps pour lui de se marier. Pour échapper à la pression incessante de sa famille, Luis conçoit un plan : il paiera Emma, la sœur de son meilleur ami, pour qu'elle se présente comme sa fiancée et qu'elle le "quitte" le jour du mariage.

Le plan est que sa famille le laisse tranquille après cette rupture simulée. Mais ce plan parfait va être contrarié par la parfaite entente entre Emma et la famille de Luis. De peur que les siens ne se remettent jamais de cette rupture, Luis demande alors à Emma de se faire détester par sa mère et ses sœurs...

Et pour arriver à cela, les faux amoureux ne sont pas à court d'idées, même les plus saugrenues, comme simuler un rapport BDSM pour choquer la mère de Luis. Des séquences hilarantes dans lesquelles Charlotte Gainsbourg excelle dans un registre comique auquel elle nous avait peu habitués, et qui l'inquiétait avant le tournage.

"Je me demandais s'il fallait jouer différemment"

Dans Prête-moi ta main, on redécouvre en effet les talents d'actrice de Charlotte Gainsbourg, qui s'en donne à cœur joie dans une pure comédie. Lors d'une interview accordée à nos confrères d'AlloCiné au moment de la sortie du film, cette dernière avait confié pourquoi elle était inquiète avant de débuter le tournage du film :

J'étais inquiète au début avant de tourner parce que, comme je voyais que c'était une franche comédie qu'il y avait des vannes, des répliques où vraiment, on sentait qui étaient là pour faire rire, je me demandais s'il fallait jouer différemment, s'il fallait que je me préoccupe du rythme etc. Donc ça c'était des questions que j'ai posées à Eric et à Alain avant le tournage, et ils m'ont juste rassurée en me disant que je pouvais jouer comme je voulais et que je n'avais pas à me soucier de ça. Et je pense que le rythme découle des scènes, c'est pas un rythme de jeu, pas quelque chose qu'on doit plaquer et ça vient naturellement.

Quant aux scènes dans lesquelles elle dit des grossièretés, cette dernière avait confié qu'elle avait adoré les jouer, car elle "adorait la grossièreté".