Prête-moi ta main : savez-vous qui a trouvé le titre définitif du film ?

C'est à bien peu de choses qu'un succès se fait, et le titre a souvent sa part dans la réussite d'un film. Pour "Prête-moi ta main", comédie romantique parfaite menée par Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, il aura fallu l'intervention d'une certaine actrice pour trouver enfin le bon titre, après plusieurs propositions peu satisfaisantes.

Prête-moi ta main, une comédie romantique majeure

En 2006, Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg brille dans la comédie romantique Prête-moi ta main. Avec plus de 3,6 millions d'entrées, le film d'Éric Lartigau est un des plus grands succès français de l'année, et est distingué notamment par trois nominations aux César 2007 : Meilleur acteur pour Alain Chabat, Meilleure actrice pour Charlotte Gainsbourg et Meilleure actrice dans un second rôle pour Bernadette Laffont.

Prête-moi ta main ©Mars Distribution

Sur une idée originale d'Alain Chabat, on suit son personnage Luis, un quadragénaire et célibataire heureux, "nez" reconnu chez un parfumeur de renom. Mais sa mère et ses cinq soeurs lui mettent une pression importante pour qu'il trouve une compagne. Lassé, Luc "engage" donc la soeur d'un collègue, Emmanuelle (Charlotte Gainsbourg), afin qu'elle se fasse passer pour sa fiancée, avant de l'abandonner le jour du mariage et le laisser apparemment le coeur brisé. Un plan machiavélique qui a tout pour réussir, mais Luc n'avait pas prévu que ses soeurs et sa mère lui mettraient alors encore plus de pression pour la récupérer...

Le développement de Prête-moi ta main a rencontré quelques difficultés, concernant notamment la tâche de trouver le bon titre. Son titre de travail était Rent a wife, puis deux autres titres ont été envisagés : Elles et Luis et L'amour est un bouquet de violettes. Alors, une autre personnalité du cinéma français est arrivée et a trouvé le titre qu'on connaît.

Marina Foïs à la rescousse

S'il n'y a jamais eu de confirmation officielle, c'est sans doute parce que le fait vient de la vie personnelle du réalisateur Éric Lartigau. En effet, celui-ci a été en couple avec l'actrice Marina Foïs entre 1999 et 2021. Ensemble ils ont eu un enfant en 2004, Lazare, qui apparaît d'ailleurs dans Prête-moi ta main dans le rôle du bébé Sandro. Les deux ont ensemble vécu des vies professionnelle et personnelle très liées, avec par exemple la relation très proche de Marina Foïs et Louane Emera, issue de la participation de la chanteuse et actrice à un autre grand succès d'Éric Lartigau, La Famille Bélier.

Marina Foïs - Éric Lartigau ©AGENCE

Il semblerait donc, comme ni Éric Lartigau ni Alain Chabat ne l'ont jamais démenti, que c'est bien la compagne d'alors du réalisateur, Marina Foïs, qui a proposé ce titre définitif : Prête-moi ta main. Un titre élégant, parfaitement dans le sujet, qui ne tente pas de jeu de mots ou de références implicites comme les titres précédemment envisagés.