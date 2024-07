Prévisions folles au box-office mondial pour Deadpool & Wolverine

"Deadpool & Wolverine" est sur les rails d'un succès historique au box-office mondial, et devrait réaliser le meilleur lancement de l'histoire sur le territoire nord-américain pour un film R-rated.

Deadpool & Wolverine vers un succès phénoménal

À deux jours de sa sortie dans les salles américaines, Deadpool & Wolverine est perçu comme le blockbuster de l'été qui va tout casser au box-office. Les projections se sont ainsi affinées, et elles prévoient un raz-de-marée aux États-Unis et dans le monde. Ainsi, selon les chiffres apportés par Deadline, le film de Shawn Levy devrait récolter pour ses trois premiers jours sur le sol nord-américain entre 160 et 170 millions de dollars de recettes. Ce qui serait la meilleure performance de l'histoire pour le lancement d'un film R-rated, devant... Deadpool en 2016 avec 132,4 millions.

Par ailleurs, si le film arrive à cette marque ou la dépasse, il sera aussi le meilleur démarrage de l'année outre-atlantique, pour l'instant oeuvre de Vice-Versa 2 avec 154,2 millions de dollars de recettes.

Concernant le box-office international, Deadpool & Wolverine affiche des projections aux environs des 185 millions de dollars de recettes, ce qui additionné au box-office nord-américain fait monter le compte mondial entre 340 et 360 millions de dollars.

Un succès qui va redéfinir le MCU

À ce jour, le MCU semble pouvoir durablement compter sur les films Spider-Man - Far From Home et No Way Home ayant respectivement rapporté 1,13 et 1,92 milliard de dollars de recettes mondiales. Mais le succès qui se prépare pour Deadpool & Wolverine va être sérieusement étudié et pris en compte dans le futur du MCU. Notamment dans sa capacité à attirer un public familial avec des oeuvres plus "matures" que ce que les différentes phases du MCU ont jusqu'ici proposé.

En effet, dans la mesure où le public historique de l'âge d'or du MCU (2012-2019) a pris de l'âge, passant pour beaucoup de l'adolescence à l'âge adulte, ceux-là sont-ils demandeurs d'un MCU plus adulte ? Iront-ils au cinéma avec eux leurs parents, leurs petits frères et petites soeurs? Ce n'est qu'un des nombreux facteurs qui dessineront la nouvelle stratégie du MCU, mais Ryan Reynolds en tout cas se veut confiant. Il a ainsi déclaré au New York Times :

Ma fille de 9 ans a regardé le film avec moi et ma mère, qui a plus de 70 ans, et pour moi c'était un des plus beaux moments de toute cette expérience !

Ceci dit, l'adresse "familiale" de Deadpool & Wolverine reste a priori limitée, avec sa violence débridée et son humour sexuel et trash. Mais peut-être que le monde, presque étouffé par le sirop des dernières recettes Marvel, est prêt à passer à du très pimenté...