Prime Video : ce film nommé aux Oscars a été mis en ligne discrètement

Sans avoir annoncé l’ajout du film à son catalogue, Prime Vidéo propose désormais à ses abonnés "American Fiction". Or, de nombreux internautes ont critiqué la plateforme pour son manque de communication.

American Fiction débarque sans prévenir sur Prime Video

Pour son premier film en tant que réalisateur, Cord Jefferson, qui est également scénariste, a décidé de se baser sur le roman Effacement de Percival Everett. Dans son long-métrage, intitulé cette fois American Fiction, on peut ainsi suivre Thelonious Eddison, un professeur de littérature surnommé « Monk ». Alors que ses manuscrits sont toujours rejetés par les éditeurs à qui il les envoie, il écrit un jour sous un pseudonyme un livre satirique et parodique. Son livre est alors reçu bien différemment de ses précédents.

Pour porter American Fiction, Cord Jefferson a choisi de confier le rôle de Thelonious à Jeffrey Wright. Ce dernier est entouré d’un joli casting, composé notamment de Tracee Ellis Ross, Issa Rae, Erika Alexander, Sterling K. Brown et John Ortiz. Et les abonnés de Prime Video peuvent d’ores-et-déjà découvrir le long-métrage.

Aucune communication de la plateforme malgré la réception du film…

Alors qu’American Fiction n’est pas sorti au cinéma en France, Prime Video vient ainsi de l’ajouter à son catalogue. Ce qui a surpris de nombreux internautes. Car la plateforme de streaming n’a pas communiqué sur le sujet. Sur X, plusieurs personnes se sont ainsi manifestées pour critiquer ce choix, considéré comme surprenant étant donné la belle réputation du film depuis sa sortie aux États-Unis en fin d’année dernière.

American Fiction a ainsi fait forte impression auprès de ceux qui l’ont vu. Sur Rotten Tomatoes, le film a pour le moment récolté le score de 94% de la part des spectateurs et 96% de la part des journalistes ! S’ajoute à cela le fait que le long-métrage fait encore plus parler de lui depuis que la liste des nominations aux Oscars 2024 est sortie.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

… et ses cinq nominations aux Oscars

American Fiction a ainsi obtenu pas moins de cinq nominations aux Oscars 2024. Il est ainsi en course dans les catégories du meilleur film, du meilleur acteur pour Jeffrey Wright, du meilleur acteur dans un second rôle pour Sterling K. Brown, du meilleur scénario adapté et enfin de la meilleure musique de film. Prime Video aurait donc clairement pu se vanter de le proposer dans son catalogue.

Quoi qu’il en soit, on verra si le long-métrage adapté du livre de Percival Everett obtiendra une ou plusieurs récompenses aux Oscars. La cérémonie de remise des prix aura lieu dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars prochain.