Prime Video : ce nouveau film d’action pourrait faire un carton

Prime Video a mis en ligne "The Killer’s Game", un nouveau film d’action centré sur un tueur qui doit écarter d’autres assassins après avoir lancé un contrat sur sa propre tête.

The Killer’s Game, le nouveau film d’action de Prime Video

Ce jeudi 23 janvier, Prime Video a ajouté un nouveau film d’action à son catalogue : The Killer’s Game. Réalisé par J.J. Perry, le long-métrage est une adaptation du roman éponyme écrit par Jay Bonansinga et publié en 1997. Son intrigue tourne autour de Joe Flood, un redoutable tueur à gages qui dispose d’une solide réputation dans son milieu. Un jour, ce dernier apprend qu’il a contracté une grave maladie et qu’il n’a plus beaucoup de temps à vivre.

Catholique, Joe décide d’en finir mais ne souhaite pas se suicider. Il met alors sa propre tête à prix auprès d’autres tueurs à gages, après s’être assuré que sa femme est à l’abri financièrement. Mais bientôt, il apprend qu’il a été mal diagnostiqué et qu’il n’est donc pas sur le point de mourir. Il doit alors tout faire pour protéger sa femme, alors que de nombreux assassins comptent toujours le tuer…

Un gros casting mené par Dave Bautista

The Killer’s Game est porté par Dave Bautista, choisi pour incarner Joe Flood. L’acteur a déjà tenu l’affiche de deux comédies d’action sur Prime Video : Mon Espion et sa suite, La Cité éternelle. Dans son nouveau film, il est entouré d’un gros casting.

Aux côtés de Dave Bautista, Sofia Boutella et Pom Klementieff incarnent deux des principaux personnages de The Killer’s Game. Ben Kingsley, Terry Crews et Scott Adkins tiennent aussi un rôle dans le long-métrage dirigé par J.J. Perry.

Un futur carton ?

L’intrigue et la distribution de The Killer’s Game pourraient pousser de nombreux abonnés de Prime Video à voir le film. On verra dans les prochains jours si le long-métrage se place parmi les films les plus vus de la plateforme de streaming. En tout cas, Dave Bautista reviendra dans deux autres longs-métrages cette année.

L’acteur sera à l’affiche de In the Lost Lands, adapté d’une nouvelle de George R.R. Martin et réalisé par Paul W.S. Anderson. On le verra également dans un autre film de J.J. Perry, Afterburn. De son côté, Sofia Boutella est visible dans Rogue Heroes, une série que l’on vous conseille de découvrir et dont la saison 2 a récemment été mise en ligne sur MyCanal. Quant à Pom Klementieff, elle reviendra au printemps dans Mission Impossible 8.