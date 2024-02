Prime Video annonce un documentaire sur Roger Federer

Prime Video a annoncé la production d'un documentaire sur Roger Federer, avec des images inédites tournées lors des derniers jours qui ont précédé l'annonce de sa retraite des terrains.

Un documentaire sur l'idole des courts

Un an et demi après sa retraite sportive, il vient d'être annoncé que Roger Federer, un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps - certains diront le meilleur - et un des plus grands sportifs de l'histoire, va faire l'objet d'un documentaire pour Prime Video. Un documentaire qui sera forcément un événement, et qui sera réalisé par une référence du genre : Asif Kapadia.

Laver Cup ©IMAGO/USA TODAY

On doit notamment au cinéaste anglais trois documentaires qui ont rencontré un grand succès : Senna en 2010, Amy en 2015 et Diego Maradona en 2019. Un pedigree idéal pour prendre en charge le récit des 12 derniers jours de l'immense carrière de Roger Federer.

Les adieux du roi

Vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, 6 Masters et 28 Masters 1000, pour un total de 103 titres remportés en simple, Roger Federer détient de nombreux records et s'est imposé comme un des plus grand joueurs de tennis de l'histoire, voire le meilleur. Un statut qu'il s'est longtemps disputé avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux autres "monstres"' du jeu au XXIe siècle.

Le documentaire qui va lui être consacré n'a pour le moment pas de titre, mais on connaît son sujet : les 12 jours précédant sa retraite, annoncée le 15 septembre 2022. Des images ont été tournées à cette période, mais elles n'étaient à l'origine pas destinées à sortir de la maison de l'ex-tennisman. Celui-ci explique :

Initialement, l'idée était de capturer les derniers moments de ma carrière, que je pourrais montrer plus tard à ma famille et mes amis. Pendant ma carrière, j'ai eu tendance à éviter les caméras autour de moi et de ma famille, surtout pendant les moments importants. Mais là je ne voyais pas le mal à tourner ces images, puisqu'elles n'étaient pas destinées au public. Cependant, on a filmé beaucoup de moments puissants, et ça s'est transformé en une profonde aventure personnelle. Je suis heureux de faire équipe avec Prime Video, qui a une audience très vaste et une présence importante dans l'industrie du cinéma. Cela garantit que l'histoire de mes derniers jours de tennis résonnera aussi bien chez les fans de tennis que chez un public plus large, tout autour du monde.

Ses adversaires et amis témoignent

Au sommet de sa gloire, Roger Federer n'avait que quelques sérieux rivaux, avec lesquels il a formé le "Big Four". Un nom donné au suisse Roger Federer, à l'espagnol Rafael Nadal, au serbe Novak Djokovic et à l'anglais Andy Murray. À eux quatre, ils ont remporté tous les tournois du Grand Chelem entre Roland-Garros 2005 et l'US Open 2013, à l'exception de l'US Open 2009 remporté par Juan Martin del Potro contre Roger Federer.

Nadal, Djokovic et Murray apparaîtront ainsi dans ce documentaire pour apporter leurs témoignages. La diffusion du film est attendue pour juillet, pour coïncider avec l'édition 2024 de Wimbledon, tournoi "favori" de Roger Federer, qu'il a remporté 8 fois.