Prime Video : la plus grande saga du cinéma disponible en intégralité

Prime Video gâte ses abonnés et les fans de l'agent 007 avec la mise en ligne des 25 films James Bond. De quoi réviser ses classiques en attendant de découvrir le remplacement de Daniel Craig dans le rôle.

James Bond en 25 chapitres

À force de sauver le monde, faire le beau et se présenter systématiquement comme si tout le monde le connaissait, l'agent secret le moins secret du monde est devenu une icône du cinéma et de la culture populaire. James Bond, aka 007, a en effet connu plus d'aventures, de relations, d'ennemis et de défis que n'importe quel autre héros du grand écran.

En attendant qu'un nouveau film 007 soit mis en production, après les adieux en 2021 de Daniel Craig dans Mourir peut attendre, Amazon, dont MGM est devenue une filiale, a mis à disposition sur Prime Video les 25 films 007. Les fans vont donc pouvoir adoucir l'attente en se plongeant dans la saga, depuis James Bond contre Dr. No jusqu'à Mourir peut attendre.

Comment aborder ces films ? Par ordre chronologique ? Par affinité avec les six acteurs qui ont incarné James Bond, donc six périodes bien différentes ? C'est qu'avec 25 films étalés sur plus de 60 ans, James Bond est passé par différentes époques et donc différents genres de cinéma, sans pour autant changer la nature profonde de sa recette.

Du noir puis du fun ?

Ainsi, les fans de films noirs au penchant dramatique considèreront peut-être d'abord Timothy Dalton, sans doute l'acteur le plus doué à avoir endossé le rôle, le temps de deux films à la fin des années 80 : Permis de tuer et Tuer n'est pas jouer.

À l'inverse, ceux et celles qui aiment le grand spectacle qui assume une dimension "grand guignolesque" céderont facilement au charme sirupeux de son prédécesseur Roger Moore et à ses péripéties qui frôlent l'absurde et font largement sourire. L'acteur anglais, s'il n'atteint pas le niveau de popularité acquise par Sean Connery et Daniel Craig, tient le record du nombre de films 007 portés. 7 au total, avec certains remarquables comme L'Espion qui m'aimait et Moonraker, et d'autres plus dispensables comme Dangereusement vôtre ou Octopussy.

L'Espion qui m'aimait ©MGM

Après la forme d'intermède assuré par Timothy Dalton, qui aurait dû être à nouveau le 007 de GoldenEye mais a jeté l'éponge suite à des retards de production trop importants, Pierce Brosnan prendra la relève avec une fusion séduisante du style de Sean Connery et celui de Roger Moore. Des 4films dans lesquels il apparaît, on retient évidemment l'excellent GoldenEye et l'efficace Demain ne meurt jamais, beaucoup moins les deux suivants...

Daniel Craig ou Sean Connery ?

Finalement, savoir où et par qui commencer se résout assez facilement. Soit par la fin, avec un Daniel Craig qui révolutionne le rôle dans le sommet Casino Royale, s'égare dans Quantum of Solace mais retrouve les sommets avec Skyfall. Aujourd'hui considéré comme le seul concurrent de Sean Connery dans la conscience collective, malgré l'opus de sortie Mourir peut attendre qui a divisé le public, ses films de 2006 et de 2012 sont indéboulonnables de tous les Top 5.

Et s'il devait n'en rester qu'un, qui d'autre que Sean Connery ? Celui qui a incarné pour la première fois le personnage de papier né sous la plume de Ian Fleming, et l'a donc créé au cinéma avec James Bond contre Dr. No. Archétype du héros occidental de fiction des années 50 et 60, il a tant défini l'allure et les manières du personnage que même l'excellent Au Service secret de Sa Majesté, porté par George Lazenby pour sa seule apparition en 007, n'a pas réussi à entièrement convaincre.

Opération Tonnerre ©MGM

Sorti de force de sa retraite prise après On ne vit que deux fois, Sean Connery rempile pour le - mauvais - Les Diamants sont éternels. Il n'empêche, avec les monuments Goldfinger et Opération Tonnerre, ainsi que le très charmant Bons Baisers de Russie, il reste le James Bond iconique dont l'ombre pèse toujours autant sur le présent et le futur de la saga.