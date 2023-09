Prime Video : les pubs arrivent, il va falloir payer plus

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à Prime Vidéo, en 2024, les publicités arrivent sur la formule d'abonnement. Il faudra payer davantage pour ne plus en avoir. On vous explique les détails ci-dessous.

Prime Vidéo fait une annonce qui ne ravit pas les abonnés

Après Netflix et Disney+, la plateforme de streaming Prime Vidéo, qui diffuse notamment la série Le Seigneur des Anneaux, vient à son tour d'annoncer (via Deadline) que des publicités allaient bientôt faire leur apparition dans les abonnements.

Début 2024, l'abonnement de base (actuellement au tarif de 6.99 euros en France), passera en abonnement avec publicités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, suivis plus tard dans l'année par la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et l'Australie. Pour s'affranchir de ces publicités, il faudra donc rajouter 2.99 euros par mois à l'abonnement basique, qui passera donc à 8.99 euros.

Les Anneaux de pouvoir © Prime Vidéo

Des publicités "limitées" ?

Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur la fréquence des publicités, Amazon précisant simplement qu'elles seront "limitées" et l'objectif est d'en avoir "significativement moins que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de streaming".

Selon Amazon, l'ajout de publicités permettra à l'entreprise de poursuivre ses investissements dans le contenu et d'augmenter cet investissement avec le temps.

Autrefois mal vu par les plateformes de streaming, le modèle d'abonnement associé à la publicité est devenu la norme. Avec Amazon Prime adoptant des publicités sur l'ensemble de son contenu, à la suite de Netflix et Disney+ qui ont introduit des niveaux avec publicité, Apple TV+ reste (pour le moment) la seule grande plateforme de streaming à opter pour un modèle d'abonnement pur.

Un modèle qui marche ?

Si l'arrivée des abonnements avec publicités ne fait pas que des heureux parmi les abonnés, force est de constater que le modèle a réussi à Netflix, le premier à l'avoir lancé. Ainsi, en juillet dernier, le géant du streaming, avant enregistré une forte hausse de son nombre d'abonnés aux États-Unis, avec une bonne partie qui avait opté pour l'abonnement essentiel avec publicités (23%).

En France, Netflix est toujours la plateforme de streaming qui compte le plus d'abonnés (11 millions de foyers), suivi de Prime Vidéo (7 millions) puis de Disney+ (4 millions).