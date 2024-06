Prime Video modifie l'affiche d'un immense film de guerre (et déclenche la fureur)

Matthew Modine, star de "Stranger Things" et du monument du cinéma de guerre "Full Metal Jacket", a déclenché une révolte contre Prime Video. La plateforme a en effet utilisé comme vignette du film de Stanley Kubrick une version largement modifiée de sa célèbre affiche.

On ne plaisante pas avec Full Metal Jacket

Peut-être que, pour un autre film, cela aurait été un détail négligeable. Mais en l'occurence, cette modification opérée par Prime Video dans son catalogue nord-américain n'est passée inaperçue et a provoqué une levée de boucliers contraignant la plateforme de streaming à revenir sur sa décision.

En effet, comme remarqué avec virulence par l'acteur américain Matthew Modine, la célèbre affiche de Full Metal Jacket, utilisée en vignette du film sur Prime Video, a été modifiée durant quelques jours. Cette affiche du mémorable film de guerre de Stanley Kubrick, réalisée par l'artiste britannique Philip Castle, représente un casque militaire sur lequel est attaché un badge "Peace & Love", à côté des mots "Born to kill".

Affiche Full Metal Jacket

Problème, la vignette de Prime Video affichait bien le casque et son badge, mais sans la phrase "Born to kill". Une décision arbitraire qui n'a pas plu aux fans du film et à son acteur principal Matthew Modine, interprète de "Pvt Joker", parce qu'elle altérait le travail de l'artiste et annulait le message profond du film. L'acteur a ainsi posté le 18 juin son incompréhension agacée sur X.

La plateforme revient (en partie) sur sa modification

Un post avec 1,8 million de vues, plus de 4 000 partages et 29 000 likes. Selon les sources de Deadline, Warner Bros., distributeur de Full Metal Jacket, a ainsi demandé à Amazon Prime Video que la vignette soit alors modifiée pour refléter l'oeuvre originale. Une requête à laquelle Prime Video s'est pliée, mais sans remettre l'affiche d'origine. En effet, c'est dans la journée du 19 juin que la vignette sans la fameuse phrase a été remplacée par une image du film de 1987.

Vignettes Prime Video "avant/après" Full Metal Jacket ©Deadline

Devant le bad buzz généré par cette modification et la requête de Warner Bros., Prime Video a donc retiré sa "version" de l'affiche du film. La plateforme était-elle dans son droit en modifiant l'affiche d'un film dont elle dispose des droits de distribution en ligne ?

Dans tous les cas, cette modification n'était pas que cosmétique, puisqu'elle touche au coeur même de l'intention de Stanley Kubrick pour Full Metal Jacket, à savoir explorer la dualité de la condition humaine, ici en temps de guerre : être "né pour tuer" et dans le même temps célébrer "la paix et l'amour". Et si Prime Video a donc entendu cet argument de fond, le service n'a pas pour autant remis la création originale en vignette mais utilisé une image du film où cette dualité n'apparaît pas...