Prime Video : les nouveautés d'avril sont là avec du lourd côté séries !

Voici les nouveaux films et les nouvelles séries à découvrir sur Prime Video en avril. Un gros programme avec notamment la série "Fallout" ainsi qu'une nouvelle comédie romantique avec Camila Mendes.

Les nouveaux films d'avril

Prime Video a dévoilé son calendrier des sorties d'avril. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le service de streaming va gâter ses abonnés avec un grand nombre de films. Dès le 1er avril, il y aura plusieurs classiques du cinéma d'action avec les sagas Jason Bourne et Robocop. Ainsi que des films cultes de grands cinéastes comme Forrest Gump et Les Infiltrés. Et encore bien d'autres choses. Mais le plus important reste du côté des nouvelles productions de la plateforme. Comme avec Musica, comédie romantique et musicale portée par Rudy Mancuso et Camila Mendes. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Toujours du côté des romances, les abonnés risquent de craquer devant Puppy Love, qui voit Lucy Hale et Grant Gustin avoir un premier rendez-vous désastreux. Alors qu'ils aimeraient tous les deux en rester là, leurs chiens vont faire tout l'inverse. Avec des chiots en route, Nicole et Max vont être obligés de devenir des co-parents responsables, ce qui pourrait les aider à se rapprocher...

Les films Amazon Exlusive et Amazon Original

Les films sur Prime Video en avril

La Mémoire dans la peau (01/04)

La Mort dans la peau (01/04)

La Vendeance dans la peau (01/04)

Jason Bourne : L'Héritage (01/04)

Robocop (01/04)

Robocop 2 (01/04)

Robocop 3 (01/04)

Ça : Chapitre 2 (01/04)

Les Gazelles (01/04)

Adaline (01/04)

Du Sang et Des Larmes (01/04)

Baywatch (01/04)

Shazam ! (01/04)

Stephen King’s Doctor Sleep (01/04)

Shrek (01/04)

South Park, le film : Plus Long, Plus Grand et Pas Coupé (01/04)

Riddick (01/04)

Un voisin trop parfait (01/04)

Dark Places de 2015 (01/04)

Le Premier jour du reste de ta vie (01/04)

Si Beale Street pouvait parler (01/04)

Irréversible (01/04)

Les Infiltrés (01/04)

Jane Eyre (01/04)

Séduis-moi si tu peux (01/04)

Case Départ (01/04)

Le Crocodile du Botswanga (01/04)

The Mortal Instruments : La Cité des Ténèbres (01/04)

Hot Tub Machine 2 (01/04)

13 Hours (01/04)

The Dogs of War (01/04)

Recherche Susan désespérément (01/04)

Le Jeu du faucon (01/04)

Le Petit homme (01/04)

Hold-up en jupons (01/04)

Masquerade de 1988 (01/04)

Portés Disparus 2 – Pourquoi ? (01/04)

Braddock: Portés Disparus 3 (01/04)

Lune de Miel à Las Vegas (01/04)

Cadillac Man (01/04)

Banco pour un crime (01/04)

Jamais sans ma fille (01/04)

L’Arme à l’oeil (01/04)

Bad Comments (08/04)

Deep Water (12/04)

Forrest Gump (15/04)

Arrête-moi si tu peux (15/04)

Elle (15/04)

Ma vie en l’air (15/04)

Hip Hop World (15/04)

Rupture pour tous (15/04)

S.M.A.R.T Chase: Fire & Earth (15/04)

A Tribe Called Judah (18/04)

Joyride (22/04)

Bones and All (23/04)

Enzo, le Croco (30/04)

Les nouvelles séries d'avril

Concernant les séries, il y aura évidemment moins de nouveautés sur Prime Video ce mois-ci. Mais les ajouts de la plateforme vont tout de même marquer les esprits. On a déjà vu un certain engouement des abonnés à l'annonce de l'ajout de Stargate SG-1. Dès le 11 avril, les dix saisons de la série culte de science-fiction seront disponibles. Cependant, le programme qui devrait le plus faire parler dans les prochaines semaines, c'est évidemment Fallout, l'adaptation très attendue de la licence de jeux vidéo, dont voici la bande-annonce :

Notons enfin l'arrivée de The Sympathizer via le Pass Warner. Une mini-série qu'on attend grandement puisqu'il s'agit d'une nouvelle réalisation de Park Chan-wook pour le petit écran après The Little Drummer Girl (2018).

Toutes les séries sur Prime Video en avril

Chicago Fire saisons 1 à 7 (01/04)

Stargate SG-1 saisons 1 à 10 (11/04)

Fallout (12/04) – Amazon Original

The Sympathizer (15/04) - Pass Warner

Going Home With Tyler Cameron (18/04) – Amazon Original

Them The Scare (25/04) – Amazon Original

Comedy Class (26/04) - Amazon Original

