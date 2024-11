Prime Video dévoile toutes ses nouveautés du mois de décembre 2024

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui arrivent sur Prime Video en décembre 2024 avec notamment la suite d'un énorme carton, l'arrivée d'une série phénomène, qui a été très suivie sur TF1, et des classiques du cinéma.

Les nouveaux films attendus sur Prime Video en décembre

Prime Video dévoile une programmation riche en décembre 2024, avec des films très attendus comme À Contre-Sens 2, ainsi que des classiques et des exclusivités.

Le film À Contre-Sens 2, attendu pour le 27 décembre, explore la relation tumultueuse entre Noah et Nick, menacée par les manigances de leurs familles respectives. Cette production originale est la suite directe du premier film, qui avait été un énorme carton dans le monde.

Le mois démarre également avec des chefs-d'œuvre comme Licorice Pizza (01/12), une plongée nostalgique dans les années 1970 réalisée par Paul Thomas Anderson, et le thriller surnaturel Insidious : The Red Door (05/12), qui continue d’explorer les mystères et les peurs de la famille Lambert.

Les nouveaux films par date d'ajout

Licorice Pizza (01/12)

À la Dérive (01/12)

Pulp Fiction (01/12)

En Cavale (01/12)

Priscilla, Folle du Désert (01/12)

Greta (01/12)

Moonstruck – Éclair de Lune (01/12)

Un Mariage trop Parfait (01/12)

Everything, Everything (01/12)

Les 7 Mercenaires (1960) (01/12)

Les Sept Mercenaires (2016) (01/12)

Beaucoup de Bruit pour Rien (01/12)

Gringo (01/12)

Blow Out (01/12)

My Beautiful Boy (01/12)

Green Book : Sur les Routes du Sud (01/12)

Dernier Appel pour Rio ! (01/12) – Exclusive

Cœur Sauvage (01/12)

Prédictions (01/12)

La Fille de la Vallée (01/12)

Macadam Cowboy (01/12)

Star Trek Into Darkness (01/12)

La Fille en Rouge (01/12)

Wicker Park (01/12)

The Green Hornet (01/12)

Jack in Time for Christmas (03/12)

Insidious : The Red Door (05/12)

La Virgen Roja (05/12) – Original

Joy Ride (05/12) – Exclusive

Ninja Turtles (15/12)

Ninja Turtles 2 (15/12)

Jusqu’ici tout va bien (15/12)

A Contre-Sens 2 (27/12) – Original

Les nouveautés séries de décembre 2024

Côté séries, Prime Video propose plusieurs exclusivités et productions originales en décembre. Parmi elles, The Day of the Jackal (06/12 et 13/12), une réinterprétation contemporaine du thriller culte Le Chacal, s’étale sur deux vagues d'épisodes.

La nouveauté Beast Games (19/12) attire également l’attention avec un concept intriguant mêlant compétition et survie. Enfin, Cat’s Eyes (18/12), adaptation du célèbre manga en live action, sera mis en ligne seulement quelques semaines après sa diffusion sur TF1.

Les nouveautés séries par date d'ajout