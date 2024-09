Prime Video : les nouveautés d'octobre avec une série très attendue et beaucoup d'action

Découvrez les films et les séries qui rejoignent le catalogue de Prime Video en octobre. De nombreux classiques seront à re)voir, ainsi que des nouveautés à ne pas manquer, comme la série française "Culte".

Les nouveaux films sur Prime Video en octobre

Prime Video va encore ajouter un grand nombre de programmes dans son catalogue. Avant tout des films déjà sortis au cinéma récemment ou des classiques, comme le retour de la saga James Bond. Les abonnés du service de streaming auront un large choix ce mois-ci, avec en prime quelques nouveautés à surveiller. Notamment Brothers (17 octobre), une comédie noire avec Josh Brolin et Peter Dinklage. L'histoire d'un criminel repenti (Josh Brolin) dont la tentative de se remettre dans le droit chemin déraille lorsqu'il retrouve son frère jumeau (Peter Dinklage), dont la santé mentale est mise à rude épreuve, lors d'un voyage à travers le pays pour le score de sa vie. En évitant les balles, la loi et une mère autoritaire, ils doivent guérir leur lien familial rompu avant de s'entretuer. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Kate Beckinsale sera aussi de retour avec un film d'action, Canary Black (24 octobre), dirigé par Pierre Morel, à qui on doit notamment Taken. Tandis qu'Anthony Ramos et Naomi Scott vont devoir faire équipe pour survivre dans l'espace avec Long Distance (27 octobre).

Tous les films d'octobre

Saga James Bond – 1/10

La Famille Addams (2019) – 1/10

La Famille Addams 2 – 1/10

Alita: Battle Angel – 1/10

Allan Quatermain et la Cité de l’Or Perdu – 1/10

Argo – 1/10

Ben-Hur (2016) – 1/10

La Main Droite du Diable (1988) – 1/10

Bio-Dome – 1/10

Body – 1/10

Candyman (2021) – 1/10

Carrie (1976) – 1/10

Jeu d’Enfant (1988) – 1/10

Sale Temps Pour Un Flic – 1/10

Cyborg – 1/10

Dead Man Down – 1/10

Saga Le Justicier avec Charles Bronson – 1/10

Desperate Hours : La Maison des Otages – 1/10

Dirty Papy – 1/10

Sale Boulot – 1/10

Pulsions – 1/10

Les Coulisses de l’Exploit – 1/10

Une Famille Très Moderne – 1/10

La Fille Du Train – 1/10

Le Casse du Siècle – 1/10

Le Mans ‘66 – 1/10

Foxcatcher – 1/10

Frères Ennemis – 1/10

Les Voyages de Gulliver (2020) – 1/10

Hollywoo – 1/10

Lune de Miel à Las Vegas – 1/10

How It Ends – 1/10

Identité Secrète – 1/10

Infiltré – 1/10

Bleu d’Enfer – 1/10

Bleu d’Enfer 2: Le Récif – 1/10

L’Invasion des Profanateurs – 1/10

Kalifornia – 1/10

A Couteaux Tirés – 1/10

The Losers – 1/10

Lucky Day – 1/10

Mac et Moi – 1/10

L’Homme de l’Ouest – 1/10

Avant Toi – 1/10

Men At Work – 1/10

Moby Dick (1956) – 1/10

L’Ombre D'Emily – 1/10

Les Sentiers de la Gloire – 1/10

Remo Sans Arme et Dangereux – 1/10

Le Fleuve de la Mort – 1/10

Seconde Chance – 1/10

Pyjama Party – 1/10

Stigmata – 1/10

Suspiria – 1/10

La Créature du Marais – 1/10

Millenium : Ce Qui Ne Me Tue Pas – 1/10

The Greatest Showman – 1/10

La Colline a des Yeux – 1/10

Le Gang Des Frères James – 1/10

Le Train – 1/10

Trois Amigos! – 1/10

Tully (2018) – 1/10

Télé Ringards – 1/10

Vera Cruz – 1/10

Wargames (1983) – 1/10

Quand Harry Rencontre Sally... – 1/10

Wild Bill – 1/10

L’Année du Dragon – 1/10

House Of Spoils – 3/10 – Amazon Original

El Diario – 4/10 – Amazon Original

Les Flingueuses (2013) – 10/10

Hitman: Agent 47 – 10/10

Les Espions d’à Côté – 10/10

Le Crime de l’Orient-Express (2017) – 10/10

Seul Sur Mars – 10/10

L’Exorciste du Vatican – 10/10

Alliés – 15/10

Blade Runner 2049 – 15/10

Don'T Breathe: La Maison des Ténèbres – 15/10

Don'T Breathe 2 – 15/10

Jack Reacher – 15/10

Jack Reacher: Never Go Back – 15/10

Life: Origine Inconnue (2017) – 15/10

Sa Mere Ou Moi – 15/10

The Betrayed – 15/10

The Craft: Les Nouvelles Sorcières – 15/10

L’Exorcisme de Hannah Grace – 15/10

The Retirement Plan – 15/10 – Amazon Exclusive

Un Homme En Colère – 16/10

Brothers – 17/10 – Amazon Original

Le Livre de Clarence – 18/10 – Amazon Exclusive

Kingsman: Le Cercle d’Or – 20/10

Kingsman: Services Secrets – 20/10

Trilogie Le Labyrinthe – 20/10

La Proposition (2009) – 20/10

Takers (2010) – 20/10

Target – 20/10

Nightmare Island – 22/10

Canary Black – 24/10 – Amazon Exclusive

Les Chevaliers du Zodiaque – 24/10

Retour à Zombieland – 25/10

Long Distance – 25/10 – Amazon Exclusive

Barbaque – 27/10

Are You There God? It's Me, Margaret – 29/10 – Amazon Exclusive

The Baker – 30/10 – Amazon Exclusive

Mon Père Et Moi – 31/10

Spider-Man: Across The Spiderverse – 31/10

Les nouvelles séries sur Prime Video en octobre

Les amateurs de séries auront aussi de quoi faire ce mois d'octobre avec l'arrivée sur Prime Video de plusieurs programmes cultes. À commencer par les sept saisons de Buffy contre les vampires, à revoir sans hésiter à partir du 1er octobre. Toujours dans les classiques, les six saisons de Glee (5 octobre) et les onze d'X Files (10 octobre) seront aussi dans le catalogue de la plateforme. Mais la série la plus attendue est probablement française, et concerne là aussi un sujet ancré dans l'inconscient collectif français. Avec Culte (18 octobre), Prime Video nous fera découvrir les coulisses de Loft Story, la première téléréalité arrivée en France en 2001.

Enfin, notons la mise en ligne de Citadel: Diana, spin-off de Citadel avec Matilda De Angelis, à partir du 10 octobre.

Toutes les séries d'octobre