Plus de 70 nouveaux films : le programme de juillet de Prime Video est fou

On ne va pas s'ennuyer au mois de juillet sur Prime Video avec une avalanche de nouveaux films ! Découvrez le programme avec plus de 70 nouveaux films qui rejoignent le catalogue. Du pain béni pour les cinéphiles, entre films récents et grands classiques.

Prime Video fait plaisir aux cinéphiles : plus de 70 nouveaux films annoncés

C'est un énorme mois de juillet qui s'annonce pour les cinéphiles du côté de Prime Video ! La plateforme de streaming a, en effet, annoncé les nouveautés, et c'est tout simplement une avalanche de films qui rejoignent le catalogue en ce mois estival. Et il y en a pour tous les goûts, puisque au total, ce sont plus de 70 films qui ont été annoncés par la plateforme (et d'autres pourraient suivre plus tard dans le mois).

Parmi les films les plus récents, on peut citer le film original Space Cadet avec Emma Roberts, Mayday, le film catastrophe avec Gerard Butler, ou encore Le Pire voisin du monde avec Tom Hanks. Et côté films cultes, on peut notamment citer l'intégrale de la saga Rocky, ou des classiques de l'horreur, comme Carrie au bal du diable, Amityville, ou encore Poltergeist.

L'agenda des nouveaux films par dates d'ajout