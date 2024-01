Prime Video : ce film déjanté et ultra-violent avec Brad Pitt cartonne

En 2022, David Leitch, ex-cascadeur et doublure de Brad Pitt, met en scène l'acteur star d'Hollywood dans "Bullet Train". Une comédie d'action explosive et décomplexée qui s'est fait une jolie place dans le Top 10 Prime Video.

Un train rempli d'assassins

En 2014, David Leitch se met à la réalisation avec son associé Chad Stahelski et ils mettent en scène à quatre mains John Wick. Le début du succès pour les deux primo-réalisateurs, qui ont débuté leur carrière hollywoodienne ensemble en tant que cascadeurs, mais un succès que chacun va ensuite poursuivre de son côté. Pour Chad Stahelski, ce sera la réalisation des films John Wick, et pour David Leitch une variété de films d'action, avec Atomic Blonde, Deadpool 2, le spin-off de la saga Fast and Furious Hobbs & Shaw et Bullet Train, sorti en 2022.

Dans Bullet Train, adaptation du roman japonais Maria Beetle de Kōtarō Isaka, David Leitch rassemble un très joli casting pour raconter les folles péripéties de plusieurs assassins montés dans le même train. Tous ne sont pas là pour la même raison, mais leurs histoires vont finir par se croiser dans un jeu de massacre jubilatoire où l'humour noir est une des armes principales.

On y suit principalement "Ladybug", un assassin sympathique mais fatigué et qui pense à se retirer, incarné par Brad Pitt. Face à lui, il y a les hitmen britanniques et frères jumeaux Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) et Lemon (Brian Tyree Henry), une tueuse spécialisée en poisons (Zazie Beetz), un caïd de la pègre russe (Michael Shannon), et encore d'autres personnages tous aussi mystérieux que dangereux...

Bullet Train ©Sony Pictures Entertainment

Brad Pitt en roi de la comédie d'action

Bullet Train est comme le train de son histoire, lancé à pleine vitesse sur des rails truffés de références et d'inspirations diverses. On pense ainsi à Quentin Tarantino pour les longs dialogues décalés et les personnages de tueurs façon Kill Bill, aux premiers films de Guy Ritchie pour leur ultra-violence "légère", aux images très colorées qui pourraient sortir d'un film de Robert Rodriguez...

Bullet Train est riche dans sa proposition, très riche, et s'il utilise trop de références à la pop-culture et y noie finalement son identité, il peut compter sur une performance inspirée de Brad Pitt pour garder intact son pouvoir de divertissement. En effet, l'acteur y est très en forme, aussi bien au moment de distribuer les coups à ces ennemis qu'à jouer de son infatigable charme et user de sa répartie flegmatique.

Bullet Train ©Sony Pictures Entertainment

David Leitch connaît bien Brad Pitt pour avoir été cinq fois sa doublure cascade (Fight Club, Spy Game, Ocean's Eleven, Troie, Mr. & Mrs. Smith). Une proximité que l'on ressent dans Bullet Train, tant le film semble essentiellement construit autour de lui, au détriment parfois de certaines idées intéressantes. Mais l'acteur superstar est si à l'aise et séduisant dans cette comédie d'action violente et explosive - classée R lors de sa sortie aux États-Unis - qu'on pardonne à Bullet Train ses paresses.