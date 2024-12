Prime Video : toutes les nouveautés films et séries du mois de janvier 2025

Prime Video démarre fort en janvier 2025 avec une programmation variée, mêlant exclusivités, grands classiques et nouveautés originales. Du côté des films, la plateforme propose des titres incontournables comme la saga complète Twilight, des classiques tels que Rain Man et des exclusivités comme Le Jardinier. Côté séries, les amateurs de thrillers et de drames seront servis avec des nouveautés comme On Call et The Rig, sans oublier le retour attendu de Harlem pour sa troisième saison. Un mois riche en contenus pour satisfaire tous les goûts.

Prime Video : les nouveaux films attendus en janvier Prime Video commence l’année 2025 avec une programmation variée, mêlant exclusivités, classiques et blockbusters. Parmi les sorties marquantes, Le Jardinier sera disponible dès le 10 janvier. Réalisé par David Charhon, ce film exclusif met en scène Jean-Claude Van Damme, Michaël Youn et Nawell Madani dans un récit mêlant comédie et action. L’intrigue suit Serge Shuster, un haut fonctionnaire pris dans une conspiration d’État qui menace sa vie et celle de sa famille. Pour leur survie, il devra compter sur un allié improbable : son jardinier, Léo. La bande-annonce : Le catalogue de janvier inclut également des sagas populaires comme Twilight, disponible dans son intégralité dès le 1er janvier, et des films d’action tels que Mission : Impossible - Fallout (15/01). Les amateurs de cinéma découvriront aussi Gran Turismo (17/01), inspiré de l’univers des courses automobiles, ainsi que le thriller fantastique Nightmare Alley (19/01). Films par date d’ajout : Twilight : Chapitre 1 - Fascination (01/01)

Twilight : Chapitre 2 - Tentation (01/01)

Twilight : Chapitre 3 - Hésitation (01/01)

Twilight : Chapitre 4 - Révélation, 1ère partie (01/01)

Twilight : Chapitre 4 - Révélation, 2e partie (01/01)

Rain Man (01/01)

Rob Roy (01/01)

Blue Velvet (01/01)

Cody Banks : Agent secret (01/01)

Cody Banks : Agent secret 2 - Destination Londres (01/01)

La folie du roi George (01/01)

Mystic Pizza (01/01)

La bataille de la vallée du diable (01/01)

Mariage express (01/01)

Sayonara (01/01)

Stargate : L’Arche de vérité (01/01)

Escape Game (01/01)

Loch Ness (01/01)

Yentl (01/01)

Harley Davidson et l’homme aux santiags (01/01)

She-Devil (01/01)

Saved! (01/01)

Veuve, mais pas trop... (01/01)

Lions et agneaux (01/01)

Le flic de Belleville (01/01)

La Tour sombre (01/01)

La mort aux enchères (01/01)

Le Temple d’or (01/01)

Network : Main basse sur la TV (01/01)

Dans la chaleur de la nuit (01/01)

Tonnerre sous les tropiques (01/01)

Un crime dans la tête (01/01)

Le Jardinier (10/01) – Exclusivité Prime

Mission : Impossible - Fallout (15/01)

Mission : Impossible - Rogue Nation (15/01)

Mission : Impossible - Protocole fantôme (15/01)

Représailles (15/01)

Froide Vengeance (15/01)

Je te promets (15/01)

Watchmen : Les Gardiens (15/01)

Inarrêtable (16/01) – Original

Gran Turismo (17/01)

Nightmare Alley (19/01)

Un héros (21/01)

Closer (24/01) – Exclusivité Prime

Vous êtes cordialement invités (30/01) – Original

Equalizer 3 (30/01)

Opération Portugal (31/01) Prime Video : les nouveautés séries attendues en janvier En janvier, Prime Video propose plusieurs séries originales, avec en tête On Call, une nouveauté captivante disponible à partir du 9 janvier. Ce drame policier immersif suit le quotidien d’un duo atypique : un jeune policier débutant et un collègue chevronné, plongés dans les réalités d'une patrouille à Long Beach, en Californie. Utilisant un mélange de bodycams, dashcams, et images de téléphones portables, On Call offre une expérience proche du cinéma vérité tout en explorant la moralité et les défis liés à la protection d’une communauté. Avec Troian Bellisario, Brandon Larracuente, et Eriq La Salle, cette série s’annonce comme un regard brut et innovant sur le métier de policier. La bande-annonce : Séries par date d’ajout : The Rig : Saison 1 (02/01)

It’s in the Game: Madden NFL : Saison 1 (06/01)

On Call : Saison 1 (09/01) – Original

Harlem : Saison 3 (23/01)

Blindspår : Saison 1 (24/01)