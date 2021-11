Princess Bride : pourquoi Cary Elwes ne veut pas d'un remake du film culte

En 1988 sortait en France le film de cape et d'épée Princess Bride. Une aventure incroyable, infiniment drôle, et qui est devenue instantanément culte. À son casting, Cary Elwes, Robin Wright, mais aussi Wallace Shawn, André The Giant, Billy Cristal, Chris Sarandon, Mandy Patinkin, et d'autres encore. Le film de Rob Reiner a tant séduit la critique et le public qu'il a gardé une réputation intacte au fil des années, voire grandissante, au point même que la question d'un reboot ou d'un remake a toujours été d'actualité.

Déjà, en septembre 2019, Cary Elwes avait déclaré sa réticence à faire suite à Princess Bride, en tweetant : "Il y a une pénurie de films parfaits dans ce monde. ce serait malheureux de porter atteinte à celui-ci."

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, l'acteur, scénariste et producteur britannique s'est de nouveau exprimé sur un hypothétique remake du film de 1988.

Pour les studios, le coût de la promotion et de la publicité est devenu prohibitif, donc ils veulent limiter drastiquement les coûts. Leur idée est que s'ils font un reboot ou un remake, ils ont déjà une audience ciblée, donc ils n'ont pas à engager beaucoup de dépenses marketing. Je comprends donc leur motivation. Mais ma théorie est la suivante : si le film est populaire et bien fait, et que les gens l'aiment, je pense que c'est bien mieux de ne pas y toucher. Si un film a vraiment touché le coeur du public, alors, pour moi, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de le revisiter.