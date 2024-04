Princesse malgré elle 3 : Anne Hathaway donne des nouvelles du film

Alors que l’on n’avait plus entendu parler de "Princesse malgré elle 3" depuis plus d’un an, Anne Hathaway s’est exprimée sur la suite des films cultes.

Princesse malgré elle 3 se fait attendre Au cours de sa carrière, Anne Hathaway a joué dans plusieurs films devenus iconiques. Parmi ceux-ci se trouve Princesse malgré elle, son premier long-métrage, qui l’a révélé aux yeux du grand public à sa sortie en 2001. Adapté du livre de Meg Cabot intitulé Journal d’une princesse, le film raconte l’histoire de Mia Thermopolis, une timide jeune fille qui voit un jour débarquer sa grand-mère. Celle-ci lui annonce qu’elle est l’héritière du trône d’un petit royaume, Génovie. Après le succès du premier film, Anne Hathaway a repris son rôle de Mia dans une suite, Un mariage de princesse. Celle-ci est sortie en 2004. Soit il y a maintenant vingt ans. Toutefois, l’actrice est prête à retourner dans l’univers créé par Meg Cabot. En novembre 2022, le développement d’un troisième Princesse malgré elle avait ainsi été annoncé. Alors que ce projet s’était fait discret depuis, sa principale interprète en a donné des nouvelles encourageantes. Anne Hathaway rassure les fans Au cours d’une récente interview avec V Magazine, Anne Hathaway a été interrogée sur le statut de Princesse malgré elle 3. L’actrice n’a pas été trop bavarde. Elle a ainsi expliqué qu’elle ne pouvait pas en dire trop sur le sujet. Toutefois, elle a rassuré les fans qui avaient peur que le projet ait été abandonné : Le projet se porte bien. C’est tout ce que je peux dire. Il n’y a rien à annoncer pour le moment. Mais le projet se porte bien. À en croire ces propos, ceux qui attendent de pouvoir découvrir Princesse malgré elle 3 devraient donc bel et bien être récompensés de leur patience. Il est cependant difficile de savoir quand le film sera dévoilé. On attend encore de connaître la date de son tournage. L’actrice bien moins optimiste sur une éventuelle suite d’un autre film culte De son côté, Le Diable s’habille en Prada semble en revanche mal parti pour avoir droit à un deuxième film. Lorsqu’on lui a demandé si une telle suite verrait le jour, Anne Hathaway a laissé peu de place au doute : « Probablement pas. » Elle a ensuite expliqué la raison pour laquelle un tel film était difficile à envisager : Nous nous aimons tous et si quelqu’un avait une idée de comment le faire, je pense qu’on serait tous fous de ne pas le faire. Mais le monde a énormément changé avec la technologie, et cette histoire était notamment sur un objet physique. Maintenant, tellement de choses sont digitales, et ça serait juste très différent. Anne Hathaway est donc plutôt concentrée sur le retour de Mia Thermopolis dans Princesse malgré elle 3.