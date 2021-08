Prisoners of the Ghostland : Nicolas Cage chez Sion Sono dans un trailer fou

Le singulier réalisateur japonais Sono Sion a tourné avec le tout aussi déjanté Nicolas Cage un film qui s'annonce fou : "Prisoners of the Ghostland". Nos attentes se confirment avec une première bande-annonce qui en met plein les yeux.

Prisoners of the Ghostland : le nouveau trip de Sion Sono

Le mariage sonne comme une évidence, sur le papier. Nicolas Cage devant la caméra de Sion Sono, c'est une rencontre qui tombe sous le sens tant l'acteur est dans une roue libre permanente et trouve sans cesse le moyen de mettre son nez dans des projets hors du commun. C'est ainsi qu'on a pu le voir se castagner contre des robots dans un parc d'attraction à l'abandon dans Willy's Wonderland, qu'il a voulu venger la mort de sa compagne dans l'indescriptible Mandy, qu'il a touché à l'univers de Lovecraft dans Colour Out of Space ou qu'on attend de le découvrir dans Pig, une improbable histoire de sauvetage d'un cochon.

Dans la lignée de tous les étranges projets que l'on vient de citer, il s'est allié à Sono Sion pour Prisoners of the Ghostland. On le retrouvera dans la peau d'un criminel enrôlé par un gouverneur (Bill Moseley) pour s'introduire dans l'inquiétant monde du Ghostland afin de sauver sa petite-fille (Sofia Boutella). Une pression dingue pèse sur ses épaules puisqu'il est équipé d'une combinaison explosive qui s'activera s'il ne remplit pas son objectif.

Prisoners of the Ghostland ©RLJE Films

Nicolas Cage is the new Snake Plissken ?

Le pitch a des airs de New York 1997/Los Angeles 2013 mais Sion Sono va se différencier de John Carpenter en lorgnant vers le fantastique pur. C'est peu de dire que l'on a hâte de voir Nicolas Cage en action pour sauver Sofia Boutella. Prisoners of the Ghostland a été montré en 2020 au Festival de Sundance et les retours annoncent un film furieux mais pas réservé à tout le monde. Le cinéma de Sion Sono est, en règle général, pas fait pour le grand public et sa singularité doit être préservée. La première bande-annonce vient de tomber et c'est effectivement une totale folie. Le metteur en scène s'est fait plaisir en concoctant un délire violent peuplé de fantômes et de ninjas. C'est simple : d'après Nicolas Cage, il s'agit du film le plus "sauvage" dans lequel il ait tourné. Rien que ça.

On espère ne pas avoir à trop attendre pour découvrir le film chez nous car pour le moment il ne dispose pas d'une date de sortie. Il sera visible par les chanceux qui iront en septembre à l'Étrange Festival. Une arrivée directement en DVD/Blu-Ray ou sur une plateforme semble le plus probable par la suite. Aux États-Unis, il sera visible dès le 17 septembre dans certaines salles et également en achat digital.