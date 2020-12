Prisoners of the Ghostland : premiers aperçus du film de Sion Sono avec Nicolas Cage

Sion Sono présentera en 2021 au cinéma "Prisoners of the Ghostland", un film américano-japonais horrifique qui mettra en scène Nicolas Cage et Sofia Boutella dans une histoire surnaturelle. Un nouveau film intrigant pour l'acteur qui le définit lui-même comme "fou" !

On peut tout dire de Nicolas Cage, célébrer ses choix comme les mépriser, il y a une seule vérité : on n'arrive pas à suivre. Et plutôt que de rejeter la faute sur sa boulimie de cinéma, enchaînant encore et encore tout type de productions à un rythme effréné, c'est plutôt le public qui perd haleine... L'histoire remettra tôt ou tard cet immense acteur à l'incroyable filmographie à la glorieuse place qui lui est due, en attendant Nicolas Cage tourne et un de ses prochains films est aussi séduisant qu'intrigant. Il s'agit en effet du prochain film de Sion Sono, Prisoners of the Ghostland, et autant dire que ça promet !

Un cinéaste d'exception et un acteur légendaire

Sion Sono est un poète et un écrivain japonais, un réalisateur et scénariste unique dont la filmographie est autant précieuse qu'iconoclaste. Entre ses deux films très connus, Suicide Club et Love Exposure, il est l'auteur d'oeuvres complexes, souvent gores et fantasmagoriques, qui explorent les malaises de la société contemporaine japonaise. Son Prisoners of the Ghostland s'avance nimbé de mystère, se présentant comme un film horrifique développant un drame surnaturel. On connaît une bonne part du casting, avec notamment Nicolas Cage, Sofia Boutella, et Nick Cassavetes, ainsi que le synopsis :

Dans un univers surnaturel appelé "Ghostland", un criminel est envoyé pour retrouver et sauver une jeune fille kidnappée. Dans cet univers, ils devront se libérer d'une malédiction et de mystérieux revenants qui les retiennent.

Plusieurs images ont été dévoilées, et elles mettent l'eau à la bouche !

Prisoners of the Ghostland © XYZ Films

Si cette image ne semble pas être la plus représentative de l'univers créé par Sion Sono, la seule présence de Nicolas Cage suffit à donner une première idée. Il y aura de toute évidence de l'action dans ce film, et l'acteur avait lui-même déclaré en 2018 :

Je suis très excité ! Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà pu lire. C'est peut-être le film le plus fou auquel j'ai participé, c'est dire... Je porte une combinaison noire moulante avec des grenades attachées à différents endroits de mon corps, et si je ne sauve pas la fille du gouverneur de cet univers où il n'y a que des fantômes, ils me feront exploser. C'est complètement fou.

Complètement fou, mais avec apparemment une sobriété capillaire inédite ! Ce qui n'est pas pour déplaire, mais au contraire qui nourrit encore plus notre curiosité. Prisoners of the Ghostland sera le premier film de Sion Sono en langue anglaise, et on devine dans les mots du synopsis et dans les images qu'on devrait assister à un mariage intéressant entre des traditions de cinéma différentes. Pour le meilleur ? Avec Nicolas Cage en premier rôle, tout est permis...

Prisoners of the Ghostland © XYZ Films