Priyanka Chopra Jonas raconte une expérience humiliante avec un réalisateur

À ses débuts en Inde, Priyanka Chopra Jonas a vécu une expérience profondément humiliante avec un réalisateur, qui ne s'intéressait qu'à son physique. Ne supportant pas son comportement, l'actrice n'a pas hésité à renoncer à son long-métrage, devant rembourser la production de sa poche après deux jours de travail.

Une expérience humiliante pour Priyanka Chopra Jonas

À l'affiche de la série d'espionnage Citadel et de la comédie romantique Love Again : un peu, beaucoup, passionnément, Priyanka Chopra Jonas est revenue sur un moment compliqué de sa carrière, vécu à ses débuts. Avant que sa carrière internationale ne décolle, la comédienne tourne dans de nombreux films indiens, parmi lesquels Krrish, Don, la chasse à l'homme ou encore Barfi!.

Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) - Love Again : Un peu, beaucoup, passionnément ©Sony Pictures Entertainment

Lors d'un entretien accordé à The Zoe Report, l'actrice a raconté comment, il y a une vingtaine d'années, elle a dû rembourser une production pour avoir abandonné un long-métrage au bout de deux jours, à la suite d'échanges humiliants avec un réalisateur qu'elle n'a pas voulu nommer et son équipe. Priyanka Chopra Jonas devait jouer un personnage infiltré et raconte :

Je suis infiltrée, je séduis le gars - car évidemment, c'est ce que font les femmes quand elles sont sous couverture. Donc je suis en train de séduire le gars et je dois enlever un vêtement à la fois. (...) Le réalisateur était là : "Je veux voir ses sous-vêtements. Sinon, pourquoi quelqu'un viendrait voir ce film ?"

Elle poursuit :

Il ne me l'a pas dit directement. Il l'a dit au styliste qui était devant moi. C'était un moment tellement déshumanisant.

Des paroles qui ont laissé penser à la comédienne qu'elle n'était en aucun cas reconnue pour son talent. Ne supportant cette situation, Priyanka Chopra Jonas a donc préféré jeter l'éponge, ne pouvant pas tolérer le comportement de ce réalisateur un jour de plus.