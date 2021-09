Problemos sur Netflix : la réaction d'Eric Judor au moment de la pandémie

Sortie discrètement dans les salles françaises en mai 2017 (moins de 200 000 entrées au box-office), la comédie Problemos réalisée par Eric Judor a suscité un regain d'intérêt ces derniers mois. Et pour cause. L'action se déroule dans une ZAD, où un groupe de baba cools a élu domicile pour lutter contre la construction d'un parc aquatique.

En vacances dans le coin, Victor (Eric Judor) et sa compagne, séduits par leur façon de vivre, décident de rester quelques jours sur place. Mais le bonheur est de courte durée, puisqu'ils se rendent bientôt compte qu'une pandémie a décimé l'ensemble de la population et qu'ils sont les seuls survivants.

Une scène en particulier a beaucoup tourné ces derniers temps : lorsqu'une des habitantes de la ZAD, Maéva, confond "pain de mie" et "pandémie" en lisant son fil Twitter :

Une séquence qui a conduit les internautes à penser qu'Eric Judor était visionnaire. Surtout qu'en plus de Problemos sorti en 2017, il arpentait les rues désertes de Paris en 2008 avec Seuls Two. Une situation qui rappelait évidemment le confinement de mars 2020.

Trois ans après la sortie de Problemos, la pandémie de Covid-19 a paralysé la planète. Un regain d'intérêt pour le film d'Eric Judor a alors été observé. Plusieurs médias ont alors tenu à lui demander ce qu'il ressentait vis à vis de cette situation, qui faisait écho à deux de ses films.

Quand on a écrit Problemos, on ne s'est jamais dit que c'était quelque chose que l'on pourrait vivre un jour. Et surtout si vite. En tant qu'humoriste, ça m'amuse un peu de voir que des extraits de films correspondent exactement à une réalité totalement inattendue.