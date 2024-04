Ce soir à la TV : 2,8 millions de spectateurs pour cette comédie culte avec Patrick Bruel

En 1985, Patrick Bruel et Fabrice Luchini incarnent des enseignants qui vont bouleverser la vie de leur lycée dans "P.R.O.F.S". Succès au box-office et comédie devenue culte, certains de ses comédiens en ont gardé, 30 ans plus tard, des souvenirs très partagés...

P.R.O.F.S., une comédie culte

En 1985, le réalisateur Patrick Schulmann a une petite pression pour son cinquième film, P.R.O.F.S.. En effet, après son premier film Et la tendresse ? Bordel !, succès de comédie avec 3,3 millions de spectateurs, ses trois films suivants sont considérés des échecs, même Aldo et Junior, malgré ses 1,4 millions de tickets vendus. Alors, au moment de mettre en scène P.R.O.F.S. avec notamment Patrick Bruel et Fabrice Luchini, il s'agit de ne pas se rater.

P.R.O.F.S., comme son titre l'indique, se déroule dans le milieu scolaire, et suit une équipe de quatre professeurs qui s'active à bousculer les traditions et changer la vie de leur lycée.

Rentrée des classes dans un lycée. La directrice présente les nouveaux professeurs. Parmi eux, Frédéric (Patrick Bruel). Il se fait remarquer par son retard et sa décontraction. Professeur de lettres révolté, il apprend à ses élèves l'esprit critique. S'il est adoré par ceux-ci, il aussi beaucoup d'influence sur ses collègues: Michel (Fabrice Luchini), le prof de dessin, Gérard (Laurent Gamelon), le prof de gym, Francis (Christophe Bourseiller), le bibliothécaire. Les quatre font très vite front contre le reste d'un corps enseignant "vieille garde" dont ils s'ingénient à neutraliser les membres qui les gênent le plus. Parallèlement, ils prennent de plus en plus d'indépendance et réalisent les choses les plus folles...

Le film, qui enchaîne les gags, et pas vraiment les plus fins - euphémisme - malgré le "progressisme" affiché de ses jeunes profs, est un succès commercial avec 2,8 millions de spectateurs et se classe à la 9e place du box-office français en 1985. 30 ans plus tard, certains de ses comédiens témoignaient d'un film qu'ils n'aimaient pas vraiment personnellement, mais constataient son succès et sa résistance au temps. En effet, il fait systématiquement des scores d'audience impressionnants lors de ses rediffusions à la télévision.

"Pas sa came", mais un film "mythique" pour Fabrice Luchini

Interviewé par Allociné en 2015 au Festival d'Angoulême, avec d'autres membres du casting - notamment la réalisatrice Anne Fontaine qui y tenait le rôle de la compagne de Frédéric -, Fabrice Luchini donnait son opinion sur le film, dans son style inimitable.

P.R.O.F.S. c'est un film mythique. Quand il fait TF1, il fait 8 millions de téléspectateurs. C'est pas ma came, mais c'est bon et c'est mon pote Patrick Schulmann qui s'est tué en bagnole. C'est pas rien.

De son côté, Anne Fontaine, alors jeune actrice, témoignait sans se départir de son sourire d'une expérience "horrible" du tournage de P.R.O.F.S, parce qu'elle devait y jouer une scène érotique et était très effrayée.

J'avais une scène érotique, où il fallait se mettre dans toutes les positions. C'était horrible, j'étais effrayée. C'est pas évident d'arriver sur un tournage et... Le fait d'avoir rencontré Fabrice, qui m'a parlé tout de suite, ça m'a aidé à surmonter ma timidité.