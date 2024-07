Ce thriller avec des chiens tueurs, sensation de Cannes 2023, arrive enfin au cinéma

Après une première date de sortie décalée suite à la tragique disparition de son acteur principal en décembre 2023, le thriller d'action coréen "Project Silence" arrive enfin dans les salles et se dévoile dans une bande-annonce aussi stressante que spectaculaire.

Project Silence, un an plus tard

Le film sud-coréen Project Silence, thriller d'action versant dans l'horreur et l'épouvante, se dévoile dans une bande-annonce spectaculaire. Présenté hors compétition lors du Festival de Cannes 2023, il y avait été ovationné. Un an plus tard, on pourra enfin le découvrir dans les salles françaises, à partir du 21 août 2024.

Project Silence ©KMBO

Le brouillard cause un gigantesque accident sur un pont. Alors que celui-ci menace de s’effondrer, des bêtes inconnues se retrouvent libérées au milieu des survivants.

Dans la bande-annonce tout juste dévoilée (vidéo en tête d'article), on découvre ainsi plusieurs personnages coincés sur ce pont et assaillis par des chiens particulièrement dangereux. Les différents personnages vont-ils parvenir à faire équipe et comment vont-ils faire pour survivre ? Entre film catastrophe, thriller d'action et survival "animal", Project Silence a l'ambition de marquer les esprits.

On compte à son casting principal Lee Sun-kyun, Ju Ji-hoon et Park Ju-hyun. Il est réalisé par Kim Tae-gon, qui l'a co-écrit avec Park Joo-suk.

Une sortie décalée suite à une tragédie

Alors que sa sortie nationale était aussi prévue en 2023, l'interpellation puis la mort de son acteur principal Lee Sun-Kyun a bouleversé le planning de sortie de Project Silence. Ce dernier, figure du cinéma coréen, collaborateur proche des réalisateurs Hong Sang-soo et Bong Joon-ho, avait été interpellé en octobre 2023 et inculpé de détention illégale de drogues. Tous ses projets ont alors été mis en stand by, pendant que cette affaire judiciaire était très médiatisée en Corée du Sud.

Le film est ainsi une première fois déprogrammée en octobre, et repoussé sine die lorsque Lee Sun-Kyun se suicide le 27 décembre 2023. Finalement, Project Silence est sorti en Corée ce 12 juillet. Et arrive donc en France le 21 août.