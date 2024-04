248 millions au box-office pour 60 000 dollars de budget, le deuxième film d'horreur le plus rentable de l'histoire va avoir un reboot

Jason Blum développe actuellement un reboot du deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, et bien connu des amateurs d'horreur : Le Projet Blair Witch, qui avait déjà connu un retour raté sur grand écran en 2016.

Blair Witch : Jason Blum s'attaque au film d'horreur culte

Sorti en 1999, le film d'horreur Le Projet Blair Witch est resté pendant dix ans le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Produit avec un budget de seulement 60 000 dollars, il a remporté près de 250 millions de billets verts à travers le monde (avant d'être détrôné par Paranormal Activity).

Écrit et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, le film est un found footage, qui suit trois étudiants en cinéma, qui réalisent un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair.

Équipés de caméras portatives, Heather, Michael et Joshua débutent leur périple en interrogeant les habitants de Burkittsville sur la sorcière de Blair, recueillant des récits étranges et parfois contradictoires qui alimentent l'atmosphère mystérieuse entourant la légende. Motivés par ces témoignages, ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt, convaincus de pouvoir élucider le mystère.

Au fur et à mesure de leur progression, des phénomènes inexplicables commencent à se manifester : des bruits nocturnes inquiétants, des amas de pierres disposés en cercles et des figures faites de branches suspendues entre les arbres. Ces manifestations étranges exacerbent les tensions au sein du groupe, déjà fragilisé par la fatigue, l'isolement et la désorientation. Leur équipement souffre également, avec des pannes de caméra et de GPS, les plongeant davantage dans l'incertitude et la peur.

Un quart de siècle après sa sortie, Blair Witch va connaître un retour au cinéma, puisqu'un reboot produit par Jason Bloom a été annoncé (via Variety). Un premier reboot sous forme de suite avait déjà été tenté en 2016, réalisé par Adam Wingard, mais n'avait pas connu un grand succès avec seulement 45 millions de dollars de recettes au box-office mondial. En 2000, soit un an après le premier, un second opus baptisé Le Livre des Ombres, qui avait été un énorme échec critique et commercial.

Un mariage parfait

L'annonce d'un nouveau film Blair Witch produit par Jason Blum n'est pas un hasard. Ce dernier est connu depuis de nombreuses années pour sa recette imparable : produire des films de genre avec peu de budget, pour un maximum de rentabilité. C'est lui déjà qui était à l'origine de Paranormal Activity, sorti en 2009, et devenu le film le plus rentable de l'histoire du cinéma (193 millions de dollars au box-office pour un budget de 15 000 dollars). Il est donc tout à fait logique que Blum s'occupe désormais du deuxième film le plus rentable de l'histoire.

Les premières informations concernant ce nouveau film Blair Witch sont gardées secrètes pour l'instant, mais il s'agira de "proposer une nouvelle vision de ce classique de l'horreur pour une toute nouvelle génération de spectateurs". Jason Blum s'est dit heureux et honoré d'avoir été choisi pour s'occuper de ce retour en grâce de la saga horrifique. Le premier film a été pour lui une très grande inspiration, et il a déclaré qu'il n'y aurait jamais eu de Paranormal Activity, s'il n'y avait pas eu Le Projet Blair Witch avant.