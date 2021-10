Prophet : Jake Gyllenhaal sera un super-héros pour le réalisateur de Tyler Rake

L'acteur Jake Gyllenhaal sera un "anti-Captain America" dans "Prophet", une adaptation par Sam Hargrave (Tyler Rake) des comics de Rob Liefeld, à qui on doit notamment le personnage de Deadpool. Un projet qui donne très envie et qui entrera prochainement en production.

Jake Gyllenhaal : un planning chargé

Une vraie pluie de projets. L'acteur américain Jake Gyllenhaal est actuellement lancé à pleine vitesse et devrait occuper nos écrans de manière intensive avec une série de films qu'on attend avec impatience. Il y a d'abord The Guilty d'Antoine Fuqua, remake efficace du film danois du même nom. Disponible sur Netflix, l'acteur y montre sa capacité à tenir un thriller sur sa seule présence.

The Guilty ©Netflix

À venir prochainement, et pour le moment prévu en France au 23 février 2022, il y aura Ambulance de Michael Bay. Dans celui-ci, Jake Gyllenhaal assurera le premier rôle aux côtés notamment de Yahya Abdul-Mateen II. L'attente est forte pour ce film de braquage qui devrait laisser de côté le bayhem amusant mais vite lassant vu dans 6 Underground. Enfin, l'acteur est annoncé en super-héros dans le nouveau film de Sam Hargrave. Qui devrait s'intituler Prophet, comme révélé par The Hollywood Reporter.

L'acteur de nouveau dans un film de super-héros

Sam Hargrave s'est fait un nom avec Tyler Rake, film d'action bourrin et plutôt réussi avec Chris Hemsworth. Un beau succès sur Netflix qui le conduit à réaliser une suite, qu'on devrait découvrir en 2022. Celui-ci est actuellement en production, et le réalisateur s'occupera ensuite de Prophet avec Jake Gyllenhaal.

Prophet sera l'adaptation d'un comic book créé par Rob Liefeld, co-auteur de Deadpool. Le film racontera l'histoire de John Prophet, un homme doté de pouvoirs sur-humains après avoir été le sujet d'expérimentations menées par les allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le patron de Studio 8, société de production qui mène le projet, a expliqué la démarche :

Cela fait un moment que nous avions pour objectif de travailler avec Jake et Sam, nous sommes donc très heureux d'enfin collaborer avec eux pour ce film d'action d'un genre unique. J'ai hâte de découvrir leur idée pour amener cette histoire à l'écran. Une histoire qui, nous en sommes certains, se distinguera par sa puissance, son émotion et une identité visuelle unique.

Prophet @Image Comics

Apparu sur papier en 1992 dans la série Youngblood, Prophet pourrait être décrit comme un "anti-Captain America". Un homme lui aussi modifié pour être un super-soldat, et cryogénisé en vue d'une future mission. Avec le style brutal de Sam Hargrave, spécialiste de l'action, et l'univers politiquement incorrect de Rob Liefeld, le projet est très séduisant. D'autant plus avec un Jake Gyllenhaal qui renfilera des collants de super-héros après avoir interprété Mysterio dans Spider-Man : Far From Home.