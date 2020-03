Psycho-Pass : le nouveau film First Inspector a un trailer

A une semaine de sa sortie japonaise, le long-métrage d'animation "Psycho-Pass" se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo. Un film qui fera suite et conclusion à la série animée culte de 41 épisodes...

Injustement méconnue en France (malgré une diffusion sur des chaînes comme France 4 et des plateformes comme Netflix et Amazon Prime), Psycho-Pass est pourtant devenue une franchise importante au Japon. En effet, depuis sa première diffusion en 2012, la série cyberpunk a fait un véritable carton sur ses terres. Son univers dystopique rappelle d'ailleurs à certains égards une autre franchise culte : Ghost in The Shell.

Pour rappel, Psycho-Pass se déroule dans un Japon futuriste où il est possible de quantifier la stabilité mentale d'un individu. Cela a pour but d'anticiper et appréhender les futurs criminels. Ainsi, chaque citoyen possède un dispositif sur son corps nommé "Psycho-Pass". Si le "coefficient de criminalité" devient trop élevé chez certains, c'est alors que l'Unité 1 de la Division des enquêtes criminelles du Bureau de la sécurité publique (BSP) entre en jeu. Cette unité est notamment composée d'Inspecteurs et d'Exécuteurs. Ces derniers sont chargés d'enfermer ou abattre les criminels potentiels.

La fin pour Psycho-Pass

Cette nouvelle bande-annonce du film Psycho-Pass : First Inspector promet donc de conclure en beauté et en action les péripéties de protagonistes que l'on a suivi durant 7 ans. En effet, l'histoire de First Inspector prend place après les événements de la fin de la saison 3. Comme le montre les images, une belle confrontation devrait suivre entre l'Unité 1 et l'organisation criminelle Bifrost, responsable d’événements majeurs depuis le début de la série. A noter par ailleurs qu'on peut découvrir dans ce trailer la chanson du film Synthetic Sympathy, interprétée par le groupe Who-ya Extended.

Du côté de l'équipe du film, elle reste quasiment inchangée par rapport à la série. En effet, on retrouve à la réalisation Naoyoshi Shiotani, Tow Ubukata au scénario, et Akira Amano au chara-design. Pour finir, Production I.G reste le studio de production du film.

Psycho-Pass : First Inspector sortira au Japon le 27 mars. Par la suite, il sera diffusé en France et dans le monde entier par le biais d'Amazon Prime.