"Une abomination" : cette diffusion du film culte Psychose fait hurler des spectateurs

Sur X, un utilisateur a partagé son expérience désastreuse en regardant "Psychose" sur la plateforme de streaming Apple TV+, qui lui a totalement gâché le plan final.

DVD ou streaming ?

L'arrivée des plateformes de streaming a permis au public d'accéder à une grande quantité d'œuvres à tout moment. Il y a clairement des avantages à ce nouveau mode de diffusion qui est désormais devenue une norme, mais qui a notamment impacté les ventes de DVD. Pour certains, il est préférable d'avoir accès à tout un catalogue en ligne plutôt que d'investir dans du format physique, pour des raisons de coûts ou à défaut d'avoir suffisamment de place. Chacun aura son opinion à ce sujet. Mais on entend encore ici et là des défenseurs du DVD (ou Blu-ray et Blu-ray 4K). Comme Guillermo del Toro qui écrivait sur X (anciennement Twitter) : "Si vous possédez un excellent 4K, un Blu-ray, un DVD, etc., d'un ou de plusieurs films que vous aimez... vous devenez le gardien de ces films pour les générations à venir".

La coupe de Psychose sur Apple TV+ qui passe mal

Récemment, un autre désavantage des services de streaming a été pointé du doigt par des abonnés d'Apple TV+. L'utilisateur @VHSdude a partagé sur son compte X son expérience devant la fin du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Une œuvre culte qui tient en haleine jusqu'à son dernier plan. Seulement, en le regardant sur la plateforme, les dernières secondes ont été gâchées, car l'interface change, laisse le film se poursuivre dans un petit cadre pour pouvoir proposer un autre programme à regarder par la suite. @VHSdude a réagi en ajoutant que, pour cette raison, "le format physique sera toujours meilleur que cette abomination".

Liké à ce jour à 36 000 reprises, et reposté plus de 5 000 fois, ce post a provoqué de nombreuses réactions variées. Plusieurs problèmes ont en effet été évoqués. D'abord le fait que l'expérience horrifique de Psychose en pâtissait. Le dernier plan, du tueur Norman Bates qui fixe la caméra, est normalement glaçant, mais s'en retrouve gâché par cette coupe. Cela "ruine le but de cette image de fin effrayante" a écrit @NotJustAnyPod. Un avis partagé par @juneameliarose : "Ruiner l'une des plus grandes fins de film de tous les temps"

D'autres utilisateurs ont trouvé assez ironique qu'après avoir regardé un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, la joyeuse série The Big Bang Theory soit proposée. Et il y a enfin la question du générique qui se pose. Plusieurs réactions évoquant le fait que les contributeurs du film n'étaient pas visibles. Une pratique jugée alors "irrespectueuse".