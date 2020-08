Pulp Fiction : Laurence Fishburne dit pourquoi il a refusé ce grand rôle

Laurence Fishburne s'est vu proposer le rôle de Jules Winnfield dans "Pulp Fiction". Quentin Tarantino le voulait mais l'acteur a refusé de participer pour une raison particulière, laissant le champ libre à Samuel L. Jackson. Des années après, il explique pourquoi il a fait ce choix.

Pulp Fiction : Palme d'or en 1994

Quentin Tarantino est encore un jeune loup du cinéma américain quand il fait Pulp Fiction. Son second film, qui passe après un premier essai remarqué, Reservoir Dogs. Le réalisateur fait sensation à Cannes en 1994, où il décroche la Palme d'Or. Le film n'adopte pas une structure traditionnelle et fait s'entrecroiser plusieurs histoires qui ont plus ou moins des liens. Le réalisateur épate avec sa virtuosité dans la mise en scène et démontre aussi qu'il est un formidable directeur d'acteurs. Sa distribution réunit John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel ou encore Tim Roth. Pulp Fiction est aujourd'hui dans la catégorie des films cultes et reste considéré comme une oeuvre importante dans l'histoire du cinéma. On ne compte plus les réalisateurs qui ont voulu s'en inspirer par la suite.

Laurence Fishburne aurait pu camper Jules Winnfield

Au sein du casting, Samuel L. Jackson est l'un de ceux qui marquent le plus les spectateurs. Son importance dans le film et les scènes cultes dans lesquelles il est font qu'il a toute la place nécessaire pour exprimer son talent. Mais le rôle n'était, à l'origine, pas écrit pour lui. Quand Quentin Tarantino planche sur son scénario, il imagine pouvoir enrôler Laurence Fishburne. L'acteur refuse cependant d'incarner Jules Winnfield. Dans une interview pour Vulture, il vient d'expliquer pourquoi il a fait ce choix. Son refus est justifié par la manière dont la consommation d'héroïne est traitée dans le film. Il estima que le film ne prenait pas le problème au sérieux et se servait de cette drogue de manière désinvolte.

Samuel L. Jackson aurait très bien pu ne jamais avoir le rôle après une première audition jugée décevante. Il ne parvient pas à donner le meilleur de lui-même et fait preuve de suffisance lors de ce premier test. Ce n'est qu'après un second essai qu'il parvient à convaincre. L'acteur était déjà dans les petits papiers de Quentin Tarantino avant ça, pour le rôle de Marcellus Wallace.

Des nombreux changements au casting

Pulp Fiction nécessitait beaucoup d'acteurs, avec toutes les histoires qui composent le film. Quentin Tarantino a ses préférences mais il se confronte parfois à des refus ou des déceptions. Par exemple, il souhaitait que Michael Madsen, avec qui il a tourné dans Reservoir Dogs, soit son Vincent Vega. Quand il lui notifie son refus pour une incompatibilité d'emploi du temps, John Travolta prend sa place. Pour Butch, c'est Matt Dillon qui était la priorité de Tarantino. Bruce Willis a finalement eu le personnage.

C'est ça aussi le cinéma, des histoires de collaborations qui n'ont pas eu lieu et qui peuvent changer le déroulement d'une carrière. Tous les plus gros cartons de l'industrie ont des anecdotes de la sorte avec des stars qui n'ont pas voulu/pu participer. Toute la distribution de Pulp Ficton est acclamée et quelqu'un comme John Travolta, qui était dans le creux de la vague lors des 90s, voit sa popularité reprendre du poil de la bête. On ne sait pas ce qu'il serait advenu de la carrière de Laurence Fishburne s'il avait été dans ce film. Quelques années plus tard, il connut un carton planétaire dans la trilogie Matrix. Avec le recul, pas de quoi nourrir de gros regrets.