Quand Leonardo DiCaprio ne voulait pas jouer avec ce "trou du c**" de Mark Wahlberg

Avant de se retrouver dans "Les Infiltrés", Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg se donnent une première fois la réplique dans le drame "Basketball Diaries". Lorsqu'elle apprend qu'elle s'apprête à tourner avec Marky Mark, qu'elle considère comme "un trou du cul", la future star de "Titanic" voit rouge.

Des débuts compliqués entre Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg

Après des performances remarquées dans Blessures secrètes et Gilbert Grape, Leonardo DiCaprio décroche le premier rôle de Basketball Diaries. Dans ce drame adapté du roman autobiographique de Jim Carroll et réalisé par Scott Kalvert (Deuces Wild), le jeune acteur prête ses traits à Jim, un adolescent qui sombre à cause de son addiction à la héroïne, dans laquelle il tombe après la mort de son ami Bobby (Michael Imperioli).

Lorraine Bracco, Bruno Kirby ou encore Ernie Hudson complètent la distribution du long-métrage sorti en 1998 en France, soit trois ans après son exploitation aux États-Unis. Un film avec lequel Mark Wahlberg trouve quant à lui son deuxième rôle au cinéma après Opération Shakespeare. À l'époque, la future star de La Nuit nous appartient et Fighter est surtout connue pour sa carrière de rappeur, ses frasques et ses pubs pour des sous-vêtements.

Jim (Leonardo DiCaprio) - Basketball Diaries ©New Line Cinema

Lorsqu'il apprend qu'il risque de donner la réplique à Marky Mark, Leonardo DiCaprio est au bout du rouleau. Interrogé par le Hollywood Reporter en 2013, Mark Wahlberg raconte :

Leonardo a dit quelque chose du genre : 'Plutôt mourir que de voir ce putain de Marky Mark dans ce putain de film'. Je m'étais un peu comporté comme un connard avec lui pendant un match de basket de bienfaisance. Donc il a dit : 'Ce putain de trou du cul ne sera pas dans le film'.

Tout est bien qui finit bien

Néanmoins, le réalisateur Scott Kalvert, qui a déjà tourné plusieurs clips pour Marky Mark dont celui d'I Need Money, est convaincu des talents dramatiques du jeune homme. Leonardo DiCaprio et son partenaire parviennent à surmonter leurs préjugés et à enterrer la hache de guerre dès qu'ils se mettent à répéter ensemble, comme l'explique Mark Wahlberg à Extra en 2018 :

Quand j'ai enfin réussi à pouvoir passer une audition et faire une lecture avec lui, nous nous sommes regardés et nous étions là : 'Wow !' Nous sommes directement sortis cette nuit-là et nous sommes devenus de bons amis rapidement.

Mickey (Mark Wahlberg) - Basketball Diaries ©New Line Cinema

Dix ans après Basketball Diaries, Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg se retrouvent dans Les Infiltrés de Martin Scorsese, où ils prennent visiblement plaisir à jouer deux flics qui ne se supportent pas. Lors de son entretien accordé au Hollywood Reporter, le second conclut à propos de leur relation :