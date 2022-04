Quand Nicolas Cage refusait le premier rôle d'une immense saga

Nicolas Cage a une filmographie unique, étendue et d'une richesse rare, que certains estimeront même parfaite ! Pourtant, l'acteur est passé à côté de plusieurs rôles glorieux, dont un en particulier. Mais la raison était bonne et il n'en conçoit aucun regret.

La famille avant tout

Nicolas Cage le prouve depuis quarante ans, le cinéma est son royaume et il peut tout y jouer. David Lynch (Sailor et Lula), Martin Scorsese (À tombeau ouvert), John Woo (Volte/Face) et Brian De Palma (Snake Eyes), Ridley Scott (Les Associés) et Paul Schrader (Dog eat dog) n'ont pas pu tous se tromper en lui confiant des rôles, dans des genres très variés. Au regard de sa filmographie, Nicolas Cage a eu son lot de grands succès et ses échecs, a oeuvré dans des films de genres et de calibres différents, si bien que rien ne semble lui manquer.

Et pourtant, l'acteur a rappelé au détour d'une interview, qui portait sur Un talent en or massif, qu'il avait pour des raisons familiales refusé deux rôles, et pas n'importe lesquels.

Un talent en or massif ©Metropolitan Filmexport

Alors qu'on lui demandait combien sa personnalité était authentique dans Un talent en or massif, l'acteur a assuré à People qu'il y avait une différence de taille avec sa personnalité à la ville. En effet, alors que dans le film il néglige son rôle de père, il assure faire toujours passer dans la réalité la famille avant le travail.

Nicolas Cage : "Je n'avais pas envie de passer trois ans en Australie"

Ils ont été plusieurs à se voir offrir le rôle, et nombreux à refuser. Nicolas Cage, fin des années 90, est au sommet de sa popularité et de sa reconnaissance avec une "sainte" trilogie d'action (Rock, Les Ailes de l'enfer, Volte/Face), présentée entre 1996 et 1997. À l'époque, il est aussi l'heureux père de Weston, né en 1990 de sa relation avec Kristina Fulton. Une tâche familiale qu'il a à coeur d'honorer, si bien que lorsque la proposition d'incarner Neo dans Matrix lui parvient, il refuse.

Il n'existe pas de version de Nic Cage qui ne mettrait pas sa famille avant sa carrière. J'ai refusé "Le Seigneur des anneaux" et j'ai refusé "Matrix" parce que je ne voulais pas aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour 3 ans, et parce que je devais être à la maison avec mon fils Weston.

Si effectivement Nicolas Cage a bien été sollicité, avant Keanu Reeves, pour prendre le premier rôle de Matrix, il semblerait que l'histoire ne soit pas la même pour Le Seigneur des anneaux. En effet, plutôt qu'un refus de l'acteur, il semblerait que ce soit plutôt Peter Jackson qui ait refusé la suggestion de l'acteur par la société New Line, pour le rôle de Boromir, finalement tenu par Sean Bean.