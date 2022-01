Quand "Star Wars" se marie en musique à "Kill Bill"

Il existe des compositions musicales parfaites qu'on aimerait entendre dans d'autres films, accompagnant d'autres images. C'est le cas de "The Lonely Sheperd", morceau iconique de la BO de "Kill Bill : Volume 1", qu'un utilisateur du forum reddit a placé sur une séquence de "Star Wars : Les Derniers Jedi". Et le mariage est parfait.

Quand la musique est bonne

Il fallait oser, et un fan l'a fait. 14 ans séparent les sorties de Kill Bill : Volume 1 (2003) et Star Wars : Les Derniers Jedi (2017), sans compter qu'évidemment ces deux films n'ont strictement rien de comparable. D'un côté, le premier film du grand diptyque vengeur de Quentin Tarantino, de l'autre le huitième opus - décrié - de la célèbre saga, réalisé par Rian Johnson. Mais un utilisateur du forum reddit, u/PopeOwned, a eu l'idée originale et finalement brillante de faire se rencontrer ces deux univers en musique.

Star Wars : Les Derniers Jedi ©Walt Disney Studios Motion Pictures International

Avec une manoeuvre finalement très simple, mais encore fallait-il y penser : remplacer la musique de la séquence de l'affrontement final entre Kylo Ren et Luke Skywalker par un morceau de la bande originale de Kill Bill, le fameux The Lonely Sheperd de Gheorghe Zamfir.

Génie ou sacrilège ?

On peut imaginer que certains fans hardcore de Star Wars ont bondi au plafond en découvrant cette séquence. En même temps, les fans de Star Wars se sont montrés très critiques envers Les Derniers Jedi, l'opus le plus mal-aimé parmi les neuf films que compte la saga Skywalker. L'un de l'autre, on pourra au moins tous s'accorder sur le fait que l'harmonie entre ce combat au sabre laser et le morceau de Kill Bill : Volume 1 est absolument parfaite, et génère l'émotion qui manquait peut-être à la séquence originale.

Dans cette scène, assez longtemps muette, où les émotions se lisent surtout sur les visages des acteurs Domnhall Gleeson, Oscar Isaac, Adam Driver et Mark Hamill, force est de constater que l'ajout de The Lonely Sheperd est en effet idéal, le rythme de la mise en scène s'accordant à merveille à celui de la flûte de Pan du morceau. Verdict : idée de génie.