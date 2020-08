Quand Tom Cruise s'intéressait au rôle d'Iron Man

Avant qu'il ne soit l'un des membres majeurs du Marvel Cinematic Universal, Iron Man n'a jamais eu une seule adaptation au cinéma. Plusieurs studios ont essayé d'utiliser le personnage et des acteurs ont convoité le rôle. Tom Cruise est de ceux qui auraient aimé entrer dans le costume.

Iron Man, une figure centrale du MCU

Iron Man est le film qui a lancé en 2008 le Marvel Cinematic Universe. C'est dire à quel point le studio comptait sur ce personnage pour être l'un des membres fondateurs de cet univers qui va ouvrir prochainement sa phase 4. Sa mort dans Avengers : Endgame a bouclé sa trajectoire mais on n'oubliera pas tout ce qu'il a apporté à l'édifice. La composition de Robert Downey Jr. correspond à la personnalité du personnage, entre excentricité et sérieux. Le public s'est attaché à ce héros, qui aura eu trois films en solo et une participation majeure à toutes les réunions Avengers. Sous le costume se cache Tony Stark, un milliardaire qui se forge une armure ultra-sophistiquée après avoir été blessé lors d'un passage en Afghanistan.

Tom Cruise en Tony Stark ?

Avant l’avènement du MCU, Iron Man n'a jamais eu son adaptation. Des embryons de projet ont existé mais rien ne s'est jamais concrétisé. Le très particulier réalisateur Stuart Gordon voulait s'emparer du personnage dans les années 90. Nul doute que nous aurions été loin de ce qui se fait actuellement avec Tony Stark. À un autre moment, Tom Cruise a manifesté de l'intérêt pour le rôle. Nous sommes au milieu des années 90 et les droits d'Iron Man sont vendus à la Fox par Universal. Le studio avait tenté de faire un film mais sans y parvenir. Stan Lee, impliqué dans la conception d'un scénario, doit mettre le personnage central face au méchant Modok et aux agents de l'A.I.M.. Le film aurait été une origin story sur la naissance d'Iron Man avec un côté science-fiction appuyé. Très curieux choix que de se tourner vers ce méchant auquel le MCU n'a accordé aucun intérêt pour le moment.

Nous arrivons dans la dernière partie des années 90 et rien n'a décollé. Tom Cruise est une star reconnue à cette époque mais il n'a pas l'aura qu'il peut avoir désormais. Au sortir du premier Mission : Impossible, il veut enchaîner avec un autre film d'action pour le grand public. Iron Man correspond à ses attentes. Avant lui, c'est Nicolas Cage qui avait montré de l'intérêt pour le rôle. Aucun des deux ne sera assez influent pour porter le projet. La Fox n'arrive à rien et préfère s'intéresser aux X-Men et aux 4 Fantastiques. Les droits d'Iron Man terminent chez New Line, qui ne fait pas mieux.