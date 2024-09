Le nouveau thriller de François Ozon se dévoile et il va vous griller le cerveau

Après le succès de sa comédie "Mon crime", François Ozon revient à un cinéma plus personnel, donc noir et retors à l'extrême. "Quand vient l'automne" se dévoile dans un trailer formidable d'ambiguïté et de tension.

Quand vient l'automne se dévoile

Ce sera bientôt la saison des champignons, l'automne, avec sa mélancolie, sa première froideur, ses couleurs et ses malheurs. Parfaitement de saison, Quand vient l'automne, le nouveau long-métrage de François Ozon, arrive dans les salles le 2 octobre 2024 et il pourrait bien sérieusement remuer et emporter les spectateurs. En effet, dans la bande-annonce tout juste dévoilée (vidéo en tête d'article), on en apprend plus sur ce récit, parti d'un accident de cuisine pour muer en drame familial bouleversant et enclencher une monstrueuse mécanique tragique.

Quand vient l'automne ©Diaphana Distribution

Chez François Ozon, cinéaste d'une régularité et d'une intensité remarquables, le cynisme et l'acidité existent partout, heureusement toujours contenus et contrariés par l'expression de sentiments complexes, à la fois durs et délicats, et donc beaux. Le réalisateur de 8 femmes et Grâce à Dieu aime le jeu, le contrepied, et il savait pertinemment taquiner le public en laissant d'abord apparaître comme premier aperçu une image particulière de Quand vient l'automne : deux personnages de femmes d'un âge avancé, bottes au pieds et paniers à la main, sur un chemin de campagne. Pour une large partie du public, si la proposition apparaît alors mystérieuse, elle n'est pas néanmoins des plus tentantes.

Hélène Vincent, le chaos et la violence

Mais c'est là tout le génie du cinéaste, les apparences sont souvent trompeuses. Ces deux mères et amies, incarnées par Hélène Vincent et Josiane Balasko, au moment de retrouver leur enfant - dans des circonstances différentes -, ne vont pas se révéler exactement comme cette première image laissait penser...

Elles sont notamment accompagnées au casting de Ludivine Sagnier et Pierre Lottin, respectivement fille de Michelle (Hélène Vincent) et fils de Marie-Claude (Josiane Balasko). Et on devine dans ces quelques images que Pierre Lottin dégage une énergie d'une noirceur saisissante, tout à fait ce qu'affectionne François Ozon. Avec cette chronique familiale qui déborde sur le genre du polar et du thriller psychologique, Quand vient l'automne s'annonce comme une des sorties les plus intéressantes de la fin d'année.