Echec à sa sortie il y a 10 ans, ce super polar avec Tom Hardy est à voir gratuitement

Passé inaperçu lors de sa sortie en salles, "Quand vient la nuit" (2014) est actuellement disponible gratuitement sur France TV. Un polar porté par Tom Hardy à rattraper d'urgence.

Quand vient la nuit : un polar méconnu signé Dennis Lehane

Après l'efficace Bullhead (2012), pour lequel il fut nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et au César du meilleur film étranger, le réalisateur belge Michaël R. Roskam proposa Quand vient la nuit (2014). Un polar écrit par Dennis Lehane (Shutter Island), d'après sa nouvelle Sauve qui peut. On y suit Bob Saginowski, un homme solitaire et mystérieux qui travaille comme barman à Brooklyn. Évitant les ennuis, il ne dit rien devant le blanchiment d'argent qui se déroule dans le bar de son cousin Marv, ancien caïd obligé de céder les lieux à la mafia tchétchène. Sauf qu'un soir, un braquage a lieu dans le bar et rapidement la mafia met la pression sur les deux hommes pour retrouver l'argent.

Tom Hardy - Quand vient la nuit ©Fox Searchlight Pictures

À cela s'ajoute Nadia, rencontrée par Bob lorsque ce dernier découvre un chien battu dans la poubelle de la jeune femme. Alors que les deux se rapprochent, Eric, l'ex-compagnon de Nadia, se met à son tour à menacer Bob. Mais alors que le barman reste constamment le plus calme possible, son passé sombre va ressurgir, révélant un homme bien plus dangereux qu'il n'en a l'air.

Sans révolutionner le genre, Quand vient la nuit est une excellente proposition de Michaël R. Roskam qui parvient par sa mise en scène à créer une sensation d'étouffement. Ce même étouffement que subit Bob, qui semble n'avoir aucune échappatoire face à la violence qui se dresse devant lui et de toutes parts.

Tom Hardy excellent face à Matthias Schoenaerts

Pour interpréter Bob, on retrouve un Tom Hardy mutique et émouvant. Son opposition face à l'imposant Matthias Schoenaerts marque les esprits. Noomi Rapace est également convaincante, tandis que James Gandolfini, mort avant la sortie du film (le 19 juin 2013), se présente comme une version misérable de Tony Soprano (son rôle culte). Malheureusement, malgré toutes ses qualités, Quand vient la nuit n'a pas été un succès. En France, à peine 100 000 spectateurs ont découvert le film en salles. Au box-office mondial, le long-métrage n'a récolté que 18 millions de dollars de recettes.

La presse s'était pourtant montrée globalement positive. Sur Allociné, la moyenne de la presse est de 3,5/5. Parmi les avis notables, notons celui de Cinéma Teaser qui écrit : "Même lové dans un agréable cocon de déjà-vu, le spectateur se retrouve incapable de savoir où le récit va le mener, si ce n’est à une inévitable explosion de violence". Ouest France y voyait "une réussite intelligente et travaillée", tandis que Paris Match considérait le film comme "un thriller intense". Et pour Première, il s'agit d'un "film noir, à la fois intemporel et stylisé".

On vous conseille donc de rattraper Quand vient la nuit, qui est disponible gratuitement sur France TV jusqu'au 24 septembre 2024.