Quand vient l'automne : premier aperçu formidable du nouveau thriller de François Ozon

Le prolifique François Ozon est de retour au cinéma avec "Quand vient l'automne", un thriller familial qui rassemble notamment Josiane Balasko, Ludivine Sagnier et Hélène Vincent. Les premières images dévoilées promettent un suspense et un vertige délicieux.

François Ozon nous emmène en forêt

Après un pas de côté très réussi dans le registre comique avec sa comédie façon années 30 Mon Crime, succès critique et commercial, François Ozon revient avec Quand vient l'automne à un cinéma plus personnel pour exploiter ses thèmes de prédilection. En premier lieu, l'ambiguïté et la torsion des structures sociales et familiales, ici traitées dans un cadre champêtre. Cadre dont l'apparente douceur cache une réalité bien ténébreuse...

Quand vient l'automne ©Diaphana Distribution

En effet, on découvre dans ces premières images (bande-annonce en tête d'article) deux femmes âgées parties à la cueillette aux champignons. Mais cette pratique anodine tourne au drame lorsque Valérie (Ludivine Sagnier), fille de Michelle (Hélène Vincent), est intoxiquée par un champignon non-comestible. Cet événement va enclencher une mécanique tragique, et faire advenir des péripéties inattendues.

Un grand casting pour Quand vient l'automne

La bande-annonce, avec son montage elliptique et tendu, ne dévoile qu'à peine l'intrigue de Quand vient l'automne. Une intrigue articulée sur un drame familial et un conflit de générations, et qui va dépasser la simple relation de Valérie et Michelle. Elle permet en revanche de voir le prestigieux casting réuni.

Dans le rôle de deux mères et meilleures amies, Michelle et Marie-Claude, Hélène Vincent et Josiane Balasko retrouvent pour la deuxième fois François Ozon, après leur participation à Grâce à Dieu en 2019. Nul besoin de rappeler, pour l'une comme pour l'autre, combien elles comptent dans la liste des plus grandes actrices françaises en exercice.

Concernant la plus jeune génération, c'est la quatrième fois pour Ludivine Sagnier devant la caméra du cinéaste, après Gouttes d'eau sur pierres brûlantes, Huit femmes et Swimming Pool. Fille de Michelle dans Quand vient l'automne, elle fait face à Pierre Lottin, qui incarne lui le fils de Marie-Claude, tout juste sorti de prison. Il faisait lui aussi partie du casting de Grâce à Dieu.

Quand vient l'automne arrive dans les salles françaises le 2 octobre 2024.