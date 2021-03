Quelle est la cause de mortalité la plus répandue au cinéma ?

Le cinéma permet tant de choses, y compris d'imaginer des morts farfelues. Une récente étendue vient de déterminer quelles étaient les causes de mortalité les plus répandues dans les films. Certaines tendances se dégagent très clairement dans la tête des scénaristes.

La mort sous toutes ses coutures au cinéma

Depuis que le cinéma existe, on a vu des morts diverses et variées. Des classiques, des cruelles, des drôles ou encore des originales. L'horreur et le fantastique sont deux genres qui s'en donnent à coeur joie pour essayer de réinventer ce passage obligatoire dans une vie. Le site GoodLuckMate vient de pondre une étude assez amusante sur le sujet pour définir quelles étaient les causes de mortalité les plus répandues au cinéma. La méthode employée a été très simple et s'appuie sur le site Cinemorgue Wiki. Comme son titre le laisse suggérer, cette encyclopédie en ligne a pour but de recenser les morts que l'on trouve dans les films. Une fois toutes comptabilisées, on peut y voir que certaines pratiques sont plus à la mode que d'autres.

Découvrez le top 3

Sur le podium, à la troisième position, on retrouve la mort par tir d'arme à feu (3387 fois). Un classique répandu dans le cinéma d'action. Vient ensuite la mort par explosion (3741 fois), qui est là aussi une situation classique dans les séries B ou les blockbusters. Sur le trône, c'est la mort par coup de couteau qui remporte haut la main la compétition avec 5978 fois. Dans ce cas, le sous-genre du slasher a bien aidé. Les tueurs comme Ghostface de Scream ou Michael Myers d'Halloween apprécient l'utilisation des armes blanches et cela se ressent dans cette étude.

Halloween ©TFM Distribution

Pour continuer avec les causes de mortalité les plus répandues, on trouve respectivement, de la quatrième à la dixième position, le mort par chute, par le feu, par strangulation, par traumatisme crânien, par noyade, par la maladie et par poison. Allons maintenant dans le bas du classement, pour voir les morts plus rares. À la dernière position se trouve le crash d'avion, ce qui va rassurer ceux qui ont la phobie de ces appareils. Même dans les films il y a peu de chance de mourir de la sorte. D'après les chiffres, il y a même plus de personnages qui meurent à cause du froid, en étant tranchés ou simplement de vieillesse.

Cependant, toutes les causes de mortalité que l'on vient de citer ne sont pas spécialement originales. Pour en trouver, une petite exploration de Cinemorgue Wiki peut vous réserver quelques surprise amusantes. Il existe la mort à cause des flatulences, du hoquet, d'un orgasme, d'un tire-bouchon, d'un traumatisme anal, de la castration ou du soleil.