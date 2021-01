Quels films français ont le mieux fonctionné à l'étranger en 2020 ?

2020 aura été une année spéciale à tous les niveaux. La crise sanitaire a affecté tout le monde, y compris le cinéma. Ça n'a pas empêché le reste du monde de découvrir les productions françaises quand cela était possible. Découvrez quels films ont le plus marché à l'étranger.

La France se débrouille bien à l'étranger

En l'absence des gros blockbusters habituels qui polarisent l'attention dans les salles, les Français n'ont pas hésité à plébisciter des films produits chez nous. La pandémie n'a vraiment pas aidé les exploitants et il reste dur de tirer un bilan positif de l'année qui vient de s'écouler. Des projets plus petits ont pu se démarquer car certains distributeurs ont joué le jeu. Insuffisant, cependant, pour compenser l'énorme manque à gagner. Ce constat s'applique à tous les pays du monde. Ça n'a pas empêché les productions françaises de traverser les frontières quand cela était possible.

L'organisation UniFrance fait le bilan de nos films à l'étranger en 2020. Via un petit montage, on peut découvrir quels sont les titres qui ont le mieux marché. À savoir Été 85, Un divan à Tunis, Deux, J'accuse, Les Misérables, La Daronne, Donne-moi des ailes, Effacer l'historique, Hors normes, Calamity, La Bonne épouse, La Belle époque, Yakari, Portrait de la jeune fille en feu, SamSam, Empty Places et Mignonnes. On a évidemment pu en voir une partie en 2019 mais il faut comprendre que les ventes à l'international ne sont pas immédiates.

Les Misérables ©Le Pacte

Néanmoins, on notera qu'Antoinette dans les Cévennes et Adieu les cons n'apparaissent pas alors qu'ils ont été des jolis succès commerciaux et populaires. Peut-être que certains marchés étrangers vont essayer de les proposer en 2021.

Pour entrer un peu plus dans les chiffres, UniFrance annonce que 600 films français ont été montrés sur les écrans étrangers. 163 ont eu le privilège de figurer dans au moins une sélection de l'un des 8 principaux festivals du monde. En tout, c'est 13.5 millions de spectateurs cumulés pour les productions françaises. On ne dispose pas des chiffres détaillés pour chaque film mais on sait, par exemple, que Portrait de la jeune fille en feu est parvenu à dépasser la barre du million de dollars lors de son exploitation aux Etats-Unis. La preuve que le cinéma français reste bien coté. Espérons que le bilan de 2021 soit encore meilleur, avec plus de films et des cinémas en mesure d'accueillir le public. Hélas, chez nous, aucune date de réouverture n'est planifiée.

Découvrez ci-dessous les succès français à l'étrange :