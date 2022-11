Quentin Tarantino a décidé quel était son meilleur film

De ses neuf longs-métrages réalisés à ce jour, lequel occupe la première place dans le coeur de Quentin Tarantino ? "Pulp Fiction" ? "Reservoir Dogs" ? "Django Unchained" ?" Le cinéaste vient de révéler le film qu'il estime être son meilleur.

Quentin Tarantino a choisi

Actuellement en promotion de son nouveau livre Cinema Speculation, le cinéaste Quentin Tarantino a récemment passé une tête du côté de SiriusXM, pour une conversation avec le célèbre et controversé Howard Stern. Et comme rapporté par Variety, entre les différents sujets évoqués, il s'est prononcé sur le film de sa filmographie qu'il considère être le meilleur.

Once Upon a Time in... Hollywood ©Sony Pictures

A priori bientôt au terme de sa carrière de réalisateur - il déclare lui-même que son 10e long-métrage sera son dernier -, Quentin Tarantino a enfin répondu à la question toujours posée aux cinéastes, lesquels y répondent très rarement. Alors Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 et 2, Inglourious Basterds, Boulevard de la mort, Django Unchained, Les Huit Salopards ou Once Upon a Time in... Hollywood ?

"Once Upon a Time in... Hollywood est mon meilleur film"

Les fans hardcore de sa Palme d'or Pulp Fiction peuvent rager, les défenseurs de son premier long-métrage Reservoir Dogs peuvent pleurer et les amoureux de son jouissif diptyque Kill Bill peuvent hurler, c'est bien son dernier film en date que Quentin Tarantino considère être sa meilleure réalisation.

Once Upon a Time in... Hollywood donc, son casting principal fabuleux (Brad Pitt et Leonardo DiCaprio), sa profonde mélancolie, son hommage à Sharon Tate (Margot Robbie) et sa déclaration d'amour au cinéma des années 60.

Pendant des années on m'a posé cette question... Et je répondais quelque chose comme "Oh, ce sont tous mes enfants." Mais je pense vraiment que "Once Upon a Time in... Hollywood" est mon meilleur film.

Si on s'en tient aux faits, le public comme ses pairs sont allés dans le même sens. En effet, avec 374 millions de dollars récoltés au box-office mondial, c'est son succès le plus profitable après Django Unchained (426 millions de dollars). Et c'est par ailleurs le film de Quentin Tarantino le plus nommé et le plus récompensé, avec un total de 143 récompenses pour 381 nominations.