Quentin Tarantino a failli réaliser un remake de Reservoir Dogs

Quentin Tarantino : 10 films et puis s'en va

Quentin Tarantino l'a toujours affirmé, et ce depuis le tout début. Sa carrière de réalisateur ne comprendra que 10 films. Puisque Kill Bill : Volume 1 et Kill Bill : Volume 2 sont considérés comme une seule et même œuvre, le célèbre réalisateur a donc 9 films au compteur. Il ne lui reste plus qu'un seul tour de piste à offrir à ses fans, et ce n'est pas les projets qui manquent.

Quentin Tarantino en 8 films

Pour le moment, difficile de savoir quel sera le sujet de son dernier film. Plusieurs projets gravitent autour de Quentin Tarantino depuis quelques années. Il a été question d'un film Star Trek, d'un film d'horreur, de Kill Bill 3, et même d'un film de super-héros. Mais à l'heure actuelle, aucun de ces projets ne s'est concrétisé et personne ne sait réellement ce que nous réserve QT.

Un remake de Reservoir Dogs ?

Lors d'une intervention sur Real Time, Quentin Tarantino a une nouvelle fois confirmé à Bill Maher, qu'il ne réalisera plus qu'un seul film. Il a même révélé que ce dernier opus aurait pu être un remake de Reservoir Dogs. Sorti en 1992, Reservoir Dogs est le premier long-métrage de Quentin Tarantino en solitaire, marquant ainsi ses débuts à Hollywood. Considéré comme un énorme classique du 7ème art, Quentin Tarantino a durablement marqué les esprits avec ce braquage pas comme les autres. À l'époque, le long-métrage a rapporté plus de 2,9 millions de dollars de recettes (pour un budget de 1,2 millions).

Bill Maher a donc demandé au réalisateur si son premier film serait meilleur aujourd'hui, grâce aux technologies actuelles et à son expérience de metteur en scène. Ce à quoi Tarantino a répondu que, pendant un temps, il avait envisagé d'en faire un remake :

J'ai en fait envisagé de faire un remake de Reservoir Dogs comme mon dernier film. Je ne le ferai pas, mais j'y ai pensé.

Lors de cette interview, Quentin Tarantino a une nouvelle fois confirmé que son prochain film serait le dernier, sans pour autant dévoiler le sujet de celui-ci. Le réalisateur a expliqué à quel point il est satisfait de sa carrière, et qu'il ne veut pas tout gâcher en réalisant de mauvais films :

A partir d'un certain âge, les réalisateurs ne s'améliorent pas... Travailler pendant trente ans, faire autant de films que j'en ai fait, c'est une longue carrière. C'est une très longue carrière. Et j'ai tout donné.

Reservoir Dogs ©Miramax

Bill Maher a tenté de le dissuader, en prenant comme exemple Clint Eastwood. L'animateur a ainsi souligné le talent de ce dernier, qui met en scène des films toujours incroyables malgré son âge avancé, et une carrière déjà bien remplie.

En même temps, tout le monde connaît son désir de proposer des choses nouvelles aux spectateurs, plutôt que de présenter des formats réchauffés. Pour son dernier film, Quentin Tarantino va nous offrir quelque chose d'inédit. En tout cas, le dixième et dernier film de QT marquera la fin d'une époque, et son départ décevra sans doute une très grande partie de sa communauté de fans...