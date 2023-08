Quentin Tarantino : ce film culte avec Lindsay Lohan qu'il adore

Qui aurait cru que Quentin Tarantino était fan d'une production Disney avec Lindsay Lohan ? C'est pourtant ce qu'a révélé le réalisateur de cette comédie culte, une des meilleures des années 2000 et de la carrière de l'actrice.

Quentin Tarantino, cinéaste et cinéphile

Quentin Tarantino est connu pour être un cinéphile hors pair. Le réalisateur évoque souvent des classiques du cinéma, mais aussi des raretés, des séries B ou Z qu'il affectionne particulièrement.

De plus, Quentin Tarantino a l'habitude de rendre hommage aux films qu'il aime à travers ses longs-métrages. Kill Bill (2003) en est un exemple parmi d'autres, avec des clins d'œil au cinéma asiatique comme avec la présence de Gordon Liu, immense figure du cinéma d'arts martiaux chinois dans les années 1970 et 1980.

Quentin-Tarantino - Kill Bill ©Miramax

Même si ses goûts sont assez variés, il y a certaines productions qu'on n'imagine pas intéresser le réalisateur. Comme des comédies pour adolescents de Disney par exemple. Et pourtant, Quentin Tarantino a surpris tout le monde puisqu'on a récemment appris qu'il adorait le film Freaky Friday (2003) avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis !

Fan de Freaky Friday avec Lindsay Lohan

Dans cette comédie géniale de Mark Waters, tiré du roman de Mary Rodgers (1972) qui avait déjà été adapté (sous le titre Un vendredi dingue, dingue, dingue sorti en 1976), une adolescente et sa fille se retrouvent à échanger leurs corps. Lindsay Lohan passe alors d'adolescente rockeuse à mère psychologue et old school, et inversement pour Jamie Lee Curtis. Freaky Friday est un vrai moment rafraichissant avec cet excellent duo d'actrice et sa bande originale aux sons pop rock de l'époque.

Freaky Friday ©Disney

Il n'empêche que Freaky Friday n'est pas le genre de film qu'on citerait parmi les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Mais peu importe. Car Quentin Tarantino en serait fan d'après Mark Waters. C'est ce que le réalisateur a confié à The Hollywood Reporter en racontant sa rencontre mémorable avec Tarantino qui est venu lui parler de son film lors d'une soirée.

Une fois, Quentin Tarantino m'a coincé à une fête et m'a expliqué en détail, plan par plan, la séquence du bar House of Blues. Il m'a expliqué pourquoi c'était une scène géniale et une fin parfaite pour le film. Et je me suis dit : "C'est cool mec". Quentin Tarantino était comme un fan avec moi.

Le réalisateur fait référence à une scène de la fin du film où Anna (Lindsay Lohan) et son groupe de rock s'apprêtent à jouer sur scène. À cet instant, c'est encore sa mère qui est dans son corps et qui ne sait évidemment pas jouer de guitare. Mais sa fille apparaît dans les coulisses et joue le morceau à sa place. Un bon final en musique avec le morceau Take Me Away, initialement enregistré par le groupe australien Lash, et repris ici par Christina Vidal.

On vous laisse découvrir ça en vidéo ci-dessous :