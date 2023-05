Quentin Tarantino tacle les films à "50 millions" de Ryan Reynolds pour Netflix

Quentin Tarantino s'est exprimé sur sa volonté de faire un dernier film de cinéma qui compte dans l'histoire, contrairement aux dernières productions Netflix de Ryan Reynolds qui, pour le cinéaste, "n'existent pas".

Quentin Tarantino, le bon moment pour arrêter

Le 76e Festival de Cannes a été marqué par la venue de Quentin Tarantino. Malheureusement pas pour présenter son dernier film, mais celui de John Flynn, Rolling Thunder datant de 1977. La Quinzaine des Cinéastes ayant donné à Tarantino une "carte blanche", le réalisateur a souhaité partagé avec le public l'un de ses films préférés. Et après la projection, le cinéaste est évidemment resté un moment pour discuter de différents sujets.

Alors que beaucoup de mystère plane sur son prochain film The Movie Critic, qui sera normalement le dernier de sa carrière, Quentin Tarantino n'a pas donné plus de détails à ce sujet. Si ce n'est que le film suivra un critique de films à Hollywood en 1977, tout est encore très vague.

Présent lors du Festival de Cannes, Deadline a eu la possibilité de l'interroger sur sa future retraite. L'occasion pour Tarantino de préciser qu'il ne devrait plus faire de film par la suite, mais qu'il pourrait très bien faire une série, un court-métrage ou une pièce, bien que l'écriture semble être ce qui l'intéresse le plus désormais.

C'est juste le moment. Il est temps d'arrêter. J'aime l'idée de partir en étant au top. L'idée de mettre donné à fond pendant 30 ans, puis de dire : Ok, c'est suffisant. Je ne voudrais pas revenir pour faire quelque chose de moins important.

Les films Netflix de Ryan Reynolds n'existent pas

Quentin Tarantino poursuit la justification de sa retraite prochaine en évoquant l'avenir du cinéma. Assez pessimiste, il en vient ainsi à pointer directement les plateformes de streaming.

Qu'est-ce ça signifie de faire un film de cinéma aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste un truc qui sera destiné à être diffusé sur Apple ? C'est un élément qui pourrait rendre décevant un éventuel retour.

Son but serait donc de travailler à nouveau avec Sony (après Once Upon a Time… in Hollywood) pour s'assurer une sortie au cinéma. Un studio pour lequel il ne tarit pas d'éloges.

Ce sont les derniers dans ce business qui sont totalement dévoués à l'expérience des salles de cinéma. Ils ne cherchent pas à combler leur service de streaming. Ils jugent le succès au nombre de culs dans un siège. Et ils jugent le succès d'un film en fonction de la manière dont cela va marquer l'histoire du cinéma, pas seulement pour le plaisir de faire des films chers qu'ils vont ensuite proposer en streaming. Où personne ne sait qu'ils existent.

Ryan Reynolds - Red Notice ©Netflix

Quentin Tarantino en vient alors à donner un exemple précis en pointant les derniers films de Ryan Reynolds avec Netflix, Red Notice et Adam à travers le temps. D'après lui, l'interprète de Deadpool aurait à chaque fois été payé 50 millions de dollars pour des films qu'il n'a pas vus et qui "n'existent pas".