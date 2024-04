Quentin Tarantino abandonne son prochain film avec Brad Pitt

Quentin Tarantino a changé d'avis, "The Movie Critic" ne sera pas son dernier film. Le réalisateur a décidé d'abandonner ce projet pour lequel il devait diriger à nouveau Brad Pitt.

Quentin Tarantino jette The Movie Critic à la poubelle

Il va falloir attendre plus longtemps que prévu avant de pouvoir découvrir le dernier film de la carrière de Quentin Tarantino. Depuis un moment le réalisateur annonce qu'il souhaite s'arrêter avant de faire le film de trop. Et selon lui, dix longs-métrages seraient suffisants. Étant donné qu'il considère les deux Kill Bill comme une seule œuvre, il lui en reste donc un dernier à offrir au public. The Movie Critic devait être ce film. Avec même Brad Pitt de retour sous sa direction juste après Once Upon a Time... in Hollywood (2019).

Seulement, Quentin Tarantino aurait changé d'avis à en croire Deadline. Le média américain affirme que le cinéaste aurait tout simplement changé d'avis et abandonné ce projet. Une vraie surprise car le projet The Movie Critic semblait sur la bonne voie. Avec Brad Pitt donc, mais également avec d'autres vedettes, déjà dirigées par le réalisateur, qui d'après les rumeurs étaient envisagées. De plus, Sony Pictures semblait bien parti pour accompagner à nouveau Quentin Tarantino. Ce dernier aurait d'abord retravaillé entièrement son scénario initial, avant de jeter l'éponge.

Le réalisateur repart à zéro

C'est donc un revirement plus que surprenant et qui ne va pas faire plaisir aux fans du réalisateur. Car Quentin Tarantino repartirait désormais de zéro et serait en train de réfléchir à ce que pourrait être son prochain film. Autant dire qu'il faudra patienter un moment avant de pouvoir profiter de la dernière œuvre du cinéaste.

Enfin, rappelons que Quentin Tarantino avait donné des indications sur The Movie Critic, en déclarant que le film devait se dérouler en 1977 en Californie et était basé sur l'histoire vraie d'un homme peu célèbre qui "écrivait des critiques de films dans une revue porno". Une sortie du film en 2025 était même fortement envisagée. Mais il n'en sera finalement rien. Espérons que le réalisateur donne prochainement de meilleures nouvelles pour son ultime film que beaucoup attendent.